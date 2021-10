Paura a casa Lemina: furto da 300.000 euro e sequestrate tre donne

Grande paura a casa Lemina ex giocatore della Juventus oggi in forza al Nizza. Mentre il 28enne del Gabon si trovava in ritiro con la sua nazionale per affrontare le partite di qualificazione al mondiale di Qatar 2022 a casa sua in Francia succedeva una cosa molto grave. Secondo quanto riportato dall'autorevole quotidiano L'Equipe, infatti, domenica sera tre malviventi, incappucciati e armati di pistole, si sarebbero introdotti nell’abitazione del calciatore e avrebbero minacciato e legato le tre donne presenti, tra cui anche la compagna del giocatore di origine francese, Fanny Neguesha, ex tra l'altro di Mario Balotelli.

Il bottino messo insieme dai ladri sarebbe stato pari a circa 300.000 euro tra gioielli di lusso, articoli di abbigliamento e accessori in pelle. Il ct del Gabon Patrice Neveu ha concesso a Lemina di non giocare il prossimo match della nazionale contro l'Angola su richiesta di Lemina troppo scosso per quanto successo a casa sua e alle sue tre donne. Non è la prima volta che la casa di un calciatore o di uno sportivo in generale viene presa d'assalto e questa volta è toccato purtroppo a Lemina. Fanny Neguesha ha pubblicato una storia su Instagram per ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato solidarietà: "Grazie a tutti per il vostro sostegno e i vostri messaggi. La cosa più importante è essere a casa e ora spero nella giustizia.

La carriera di Lemina

Lemina, come detto, non era in casa al momento del furto dato che si trovava in Africa con la nazionale del Gabon ma una volta appresa la notizia ha subito fatto ritorno in Francia, nazione nella quale è tornata a giocare dopo anni in cui ha vestito di Galatasaray, Fulham, Southampton e prima ancora dal 2015 al 2017 quella della Juventus. Con la maglia bianconera il classe '93 ha giocato per due anni vincendo due scudetti e due Coppa Italia con 42 presenze e tre gol al suo attivo. Quest'anno dopo anni tra Turchia, Inghilterra e Italia è tornato in Ligue 1 dove agli albori aveva vestito le maglie di Lorient e Marsiglia. Dal 2015 Lemina ha deciso la nazionale del Gabon preferendola alla Francia con cui aveva giocato fino all'under 21.