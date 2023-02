È pazza Inter. Caso Barella e i tifosi contro Inzaghi

Detto della penalizzazione che si è autoinflitta contro la Sampdoria, scivolando a -15 dal Napoli capolista, resta la grana Barella (sì Barella, non Barella-Lukaku) cui c'è da aggiungere l'insolita presa di posizione dei tifosi contro Simone Inzaghi. Non che i comunicati degli ultrà debbano rappresentare la linea, ma in questo caso la Curva Nord sembrava una roccaforte sicura per il tecnico, più spesso bersaglio di scetticismo e critiche di altri settori del tifo nerazzurro. E invece il pareggio contro la penultima in classifica, cui inevitabilmente si sommano la sconfitta contro l'Empoli e il pari di Monza, ha scatenato gli allenatori da curva, che peraltro muovono a Inzaghi accuse assolutamente condivisibili, come l'incapacità di andare oltre il solito modulo d gioco.

Poi c'è la grana Barella. Brutta, antipatica, indice di un malessere che va oltre la pubblica reazione di Lukaku, giustificata e applaudita anche dal tribunale social. In poco più di mezz'ora, a Marassi, Barella ha platealmente rimproverato Lukaku in 3 occasioni. La reazione del belga è stata catturata dalla tv e diffusa nel mondo. Lo stesso Inzaghi ha pubblicamente condannato l'episodio, salvo affannarsi a chiarire che era già stato tutto chiarito. E cos'altro poteva dire o fare? Già in campo, il capitano Martinez ha cercato di calmare Barella, e presto o tardi un contenuto social ci spiegherà come fra i due litiganti sia tornato il sereno.

Sono i precedenti però a giocare contro Barella, che per qualcuno era il Capitan Futuro dell'Inter. Sono i suoi litigi con arbitri e avversari, il nervosismo palese e reiterato coi compagni, le ammonizioni in serie a fissare i suoi limiti, invalicabili per un aspirante capitano.

Impossibile multare Lukaku per quello che ha detto, perché servirebbe farlo in modo più duro con Barella, per quello che ha fatto. Ramanzina per tutti e magari turnover per Barella, cui forse sarebbe utile fare capire che l'Inter può anche giocare senza di lui.