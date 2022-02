Pechino 2022, Federica Brignone è bronzo nella combinata

Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata alpina femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. È la16esima medaglia dell'Italia in questi Giochi invernali e il secondo per l'azzurra dopo l'argento nello slalom gigante.

La 31enne carabiniera di La Salle scrive una volta di più il suo nome nella storia dello sci alpino italiano, diventando la prima donna nella storia del nostro Paese a salire sul podio olimpico della disciplina. Aveva concluso la prima manche, la prova di discesa, in ottava posizione con un ritardo di 69 centesimi dal vertice. Sapeva di potersela giocare, ma non poteva aspettarsi l’ennesimo errore di Mikaela Shiffrin in queste Olimpiadi: l’americana è caduta nello slalom, la disciplina che l’ha consacrata regina.

Un terzo posto meritato, figlio di una prestazione efficace nella discesa libera, terminata in ottava posizione, e una prova brillante nello slalom speciale, in cui rimane dietro soltanto a due specialiste della disciplina: la svizzera Michelle Gisin, oro confermato 4 anni dopo e la sua connazionale Wendy Holdener, argento con un ritardo di 1"85 dalla prima. Fuori anche le altre azzurre impegnate oggi: Nicol Delago e Marta Bassino nello slalom, Elena Curtoni già nella discesa.

Per Federica è la terza medaglia olimpica, quattro anni fa a Pyeongchang aveva conquistato il bronzo nel gigante, aveva fallito l’occasione nel superG ma si è rifatta nella combinata, specialità che resiste soltanto ai Giochi, aveva vinto la coppa di specialità nel 2020, l’anno della conquista della Coppa del Mondo generale. Mai un’italiana era salito sul podio olimpico di una specialità inventata ottantasei anni fa.

Diventa quindi la prima sciatrice italiana a salire due volte sul podio in un olimpiade dopo Deborah Compagnoni, che ce l’aveva fatta a Nagano 1998. La lista è completata da Gustavo Thoeni (1972), Alberto Tomba (1988 e 1992), Isolde Kostner (1994) e Christof Innerhofer (2014).

"Straordinaria Federica! Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa. E non è finita. Ora testa e cuore al Team Event di sabato dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando il bronzo di Federica Brignone nella combinata, 16a medaglia Italia.

"Grande manche e che testa questa ragazza"



Che show di Federica Brignone, bronzo in combinata, altra medaglia Olimpica portata a casa! #Brignone #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino pic.twitter.com/prfbEf5ddj — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 17, 2022

