Pechino 2022, Francesca Lollobrigida è bronzo nella mass start

Francesca Lollobrigida conquista la medaglia di bronzo nella mass start femminile ai Giochi di Pechino 2022. Si tratta della terza medaglia del pattinaggio di velocità e della diciassettesima medaglia dell'Italia Team in questa rassegna a cinque cerchi.

Nella penultima giornata dei Giochi invernali, al National Speed Skating Oval, l'azzurra conquista la sua seconda medaglia individuale dopo l'argento nei 3000. Oro all'olandese Irene Schouten e argento alla canadese Ivanie Blondin. In tribuna per seguire la gara c'era anche la sottosegretaria Valentina Vezzali, oltre al presidente del Coni Giovanni Malagò. Presente anche Arianna Fontana.

Argento nei 3000, quarta nei 5000, terza nella mass start: sono state Olimpiadi indimenticabili per la pattinatrice romana, che nella sua specialità preferita non ha fallito. Era stata settima a Pyeongchang, aveva conquistato l'oro europeo nel 2018 e l'argento continentale nel 2020, ma è a Pechino che Francesca trova la giusta consacrazione.

Sedici giri di pista, con tre sprint intermedi ogni quattro tornate e ovviamente volatone finale. La Lollo scatta in seconda posizione, poi rallenta, risparmiandosi gli sprint di mezzo. La canadese Maltais prova la fuga, ma l’olandese Schouten accelera per ridurre lo svantaggio. Gruppo compatto fino a metà gara, quando provano il blizt la polacca Czyszczon, la bielorussa Zuyeva e la tedesca Pechstein, mentre cade l’olandese Groenewoud. Tutte insieme un'altra volta a tre giri dal termine. Al suono della campana, l’azzurra è terza, posizione che mantiene anche nel convulso giro finale.

Un ultimo giro pazzesco per Francesca Lollobrigida!



Resta in piedi, schiva le cadute avversarie, si libera del gruppo e parte all'attacco del podio! Che treno la Lollo #SpeedSkating | #Beijing2022 | #Lollobrigida pic.twitter.com/weUsGDG1ko — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 19, 2022

Niente medaglia in campo maschile. L'azzurro Andrea Giovannini ha chiuso invece all'11esimo posto la finale della finale mass start maschile di pattinaggio velocità. Il ventottenne di Baselga di Pinè arriva al traguardo al settimo posto ma è poi undicesimo nella classifica generale per via dei punti raccolti da altri concorrenti negli sprint intermedi.

A causa del forte vento, invece, la giuria ha deciso prima di posticipare due volte la partenza della Team Event di Giochi di Pechino 2022 per poi rinviarla definitivamente a domani, domenica 20 febbraio, alle 2 ora italiana (le 9 locali). La squadra italiana schiera Marta Bassino, Federica Brignone, Nicole Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala ed Alex Vinatzer.

