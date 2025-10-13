Vianello, impresa a casa di Rocky

Una serata da Rocky Balboa. "Non è importante come colpisci, ma come resisti ai colpi e hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente". Questa non è solo una delle frasi celebri del personaggio interpretato da Stallone, ma è diventata negli ultimi mesi anche la filosofia di Guido Vianello. Il pugile romano ieri notte a Filadelfia, proprio la città di Rocky (nella foto con la cintura davanti al monumento dedicato all'eroe cinematografico), ha messo al tappeto al 5° round il canadese Alexis Barriere e si è rilanciato prepotentemente nella categoria dei pesi massimi. "Adesso voglio sfidare Joshua, l'obiettivo resta diventare campione del mondo", ha detto il 31enne dopo aver conquistato la cintura WBC Continental Americas.

Una notte da leoni per Guido, che arrivava da una sconfitta pesante, quella del 5 aprile contro l'americano Richard Torrez jr, in un match trasmesso di notte su Rai 2. All'epoca sul ring era salito un pugile timido, poco deciso, non il Gladiatore, suo soprannome, a cui eravamo abituati. E già qualcuno a dubitare di lui. Poi si è presentato a Filadelfia, ha posato davanti alla statua di Rocky e ha trovato l'ispirazione. Soprattutto, ha battuto il suo avversario e le critiche. Dunque ha risposto nell'unico modo che conta nello sport, ossia vincendo. Senza fare proclami, ma con i fatti. Lavorando in palestra per correggere alcuni difetti.

In estasi, il telecronista americano ha incorniciato la prestazione con un "mamma mia!". Lui sì è lo Stallone italiano.

Che quando arriva sfavorito a un incontro, riesce a ribaltare i pronostici. Del resto i bookmaker davano vincitore il suo avversario, che saliva sul ring forte di uno score immacolato. Ma l'amore di Guido per la boxe non conosce Barriere