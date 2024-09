Del Piero sogna il ritorno alla Juve: "Che storia da raccontare"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Il mio ritorno alla Juventus sarebbe davvero una storia meravigliosa da raccontare. Quello che è accaduto tra me e la Juventus in quel periodo è un'esperienza unica, senza precedenti per un giocatore. Diventare una leggenda della Juventus, giocare persino in Serie B, per poi tornare e vincere ancora». Così l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero alla Cbs in merito a un suo possibile ritorno in bianconero.

«Mi manca molto il passato, vorrei poter tornare indietro nel tempo, anche se sono soddisfatto di ciò che sto facendo oggi e non ho rimpianti - sottolinea Del Piero -. Ho ottenuto la licenza di allenatore, anche se al momento non vorrei intraprendere questo ruolo».