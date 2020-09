Pirlo ha scelto il nome per rivoluzionare la Juventus. E spunta una foto

Luis Suarez pare essere sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il fuoriclasse uruguaiano avrebbe trovato l'accordo con la società bianconera sulla base di un contratto triennale da 10 milioni di euro netti a stagione. La Vecchia Signora, inoltre, verserebbe a titolo "simbolico" una cifra di massimo 10 milioni di euro per rilevare il cartellino del "Pistolero" dal club blaugrana che non ha intenzione di lasciarlo partire a costo zero a maggior ragione che c'è un club come la Juventus desiderosa di metterlo sotto contratto.

La foto social che fa sognare i tifosi

Suarez ha giocato per diversi anni con Lionel Messi, suo grande amico, ma si appresta dunque, se le voci di mercato fossero confermate, a giocare al fianco del rivale di sempre dell'argentino: Cristiano Ronaldo. Non solo, perché Suarez ritroverebbe una vecchia conoscenza alla Juventus: il giovane difensore 21enne Matthijs de Ligt. In queste ore sui social network sta circolando una foto del centravanti uruguaiano, giovane, ai tempi dell'Ajax con un piccolissimo de Ligt che giocava nelle giovanili dei Lancieri. Questo scatto è bastato per far esplodere i tifosi bianconero che sognano così la reunion a distanza di anni e questa volta da compagni di squadra.

Questa foto è stata scattata dieci anni fa, più o meno.



In quel periodo, la #Juventus fu rifiutata da Di Natale e Cassano.



Nei prossimi giorni, quel bambino biondo, Matthijs de Ligt, potrebbe andare ad aprire le porte della Continassa a Luís #Suarez.#calciomercato #forzaJuve pic.twitter.com/es0b7nlBqq — Corrado Parlati (@Corrado_Parlati) September 2, 2020

Problema passaporto

Un intoppo reale però è esistente in questa trattativa ed è relativo al passaporto di Suarez che è al 100% uruguaiano e dunque extracomunitario. La Juventus ha già occupato i due slot per questa sessione di calciomercato con gli acquisti del brasiliano Arthur, sempre dal Barça, e dello statunitense McKennie. Un modo per poter risolvere la questione però c'è dato che potrebbe ottenere il passaporto italiano grazie alla moglie Sofia Balbi che ha origini italiane. L'ex Liverpool, però, dovrà sbrigarsi dato che il tempo stringe e in realtà non ha mai avviato le pratiche né per diventare cittadino italiano né per ottenere la cittadinanza spagnola, che potrebbe già ottenere in quanto dispone di un contratto di lavoro di almeno due anni in terra iberica.

48 milioni per la Champions?

L'obiettivo dichiarato della Juventus sarà la Champions League e il possibile ingaggio di Suarez porterebbe esperienza, qualità e gol. Il tridente con Dybala e CR7 sarebbe da sogno ma a livello economico peserebbe e non poco sulle casse del club di Corso Galileo Ferraris. 31 milioni netti per il fuoriclasse portoghese, 7,5 per la Joya (che è in ballo per il rinnovo di contratto), 10 per Suarez: basteranno oltre 48 milioni di euro netti di ingaggio per riuscire a riportare a Torino la tanta agognata Champions League? Solo il campo, in caso di ingaggio dell'attaccante del Barcellona, potrà dirlo ma il suo acquisto darebbe un segnale forte alle altre big d'Europa.

