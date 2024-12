La portiera di un furgone mette ko Evenepoel: fratture a scapola e mano

Ascolta ora 00:00 00:00

È uno sport di strada e la strada, lo sanno bene i ciclisti, è oramai terreno minato. Non passa giorno che un ciclista non finisca per essere tirato sotto, e ieri è toccato ad un ciclista molto particolare, al doppio oro olimpico di Parigi e iridato della crono Remco Evenepoel.

Remco è rimasto vittima di un incidente mentre si allenava sulle strade del Belgio: ha riportato fratture alla costola, alla scapola destra e alla mano destra. Il fuoriclasse belga è stato trasferito in ospedale dopo essersi scontrato con un'auto della Bpost. L'incidente è avvenuto a Oetingen, nel Brabante fiammingo: Evenepoel non avrebbe potuto evitare una portiera aperta.

Remco è stato portato all'Erasmus Hospital di Anderlecht poco dopo l'incidente, dove è stato valutato inizialmente. Successivamente all'ospedale di Herental. Accompagnato dallo staff medico della Soudal Quick-Step, nelle prossime ore il fuoriclasse belga sarà sottoposto ad intervento chirurgico alla mano per consentirgli di tornare in bici nel più breve tempo possibile. Le prime ricostruzioni sono arrivate da Bart Keurslager, proprietario del negozio di fronte al quale si è verificato l'incidente.

«Remco è rimasto a terra per un po' ha spiegato Keurslager alla stampa locale -. Si è rannicchiato un po' dopo la caduta ed è stato chiaro che l'impatto era stato molto violento e doloroso. La portiera del furgone era tutta storta. La bicicletta era spezzata in due. Quando sono andato a dare un'occhiata era pallidissimo e i soccorritori gli hanno dato una Coca-Cola. Sua moglie Oumi era lì con lui quando sono arrivati i soccorsi».

La moglie lo seguiva in macchina e ha assistito all'incidente del marito, che aveva appena intensificato gli allenamenti in vista della nuova stagione. Lo scorso fine settimana erano assieme ai box in Qatar, invitati speciali della scuderia Alpine.