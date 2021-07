"Questo è il giorno...": la Juve ora trema per Cristiano Ronaldo

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? In molti pensano che resterà alla Juventus onorando così il suo ricchissimo contratto da 31 milioni di euro netti a stagione. Tanti altri invece credono che alla fine lascerà Torino dopo tre anni conditi da tanti gol ma nessuna Champions League, vero obiettivo per cui era stato chiamato dal club bianconero. Il fuoriclasse di Funchal si sta godendo le meritate vacanze dopo un anno vissuto a mille tra Juventus e nazionale portoghese (uscita malamente agli ottavi di finale di Euro 2020 contro il Belgio di Romelu Lukaku).

La decisione

CR7 si sta dunque godendo le vacanze ma nel frattempo continua a postare sui social le sue più grandi passioni, ovvero le automobili. Nell'istantanea in questione si vede il portoghese seduto sul cofano di un suo bolide con la criptica didascalia: "Giorno della decisione", con tanto di faccina dubbiosa.

Futuro lontano da Torino?

Che si riferisca al suo futuro in bianconero non è dato saperlo anche se nei giorni scorsi il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha dichiarato come il fuoriclasse ex United e Real Madrid sarà regolarmente in ritiro domenica 25 luglio anche se ci sarà tempo fino al 31 agosto per i vari movimenti di mercato. Il portoghese piace e non poco al Psg che potrebbe anche scambiarlo con Mauro Icardi da sempre vecchio pallino del club bianconero.

La trattativa non è affatto facile ma l'argentino è fuori dai radar del club transalpino allenato da Mauricio Pochettino mentre Cr7 non è di certo fuori dal progetto bianconero ma alleggerire il monte ingaggi non sarebbe male dato che Cristiano va per i 37 anni e a bilancio pesa per oltre 60 milioni di euro lordi. Per il momento l'ex Sporting si gode le vacanze e getta ombre sul suo futuro con post criptici e difficilmente interpretabili. La Juventus, però, lo attende a braccia aperte anche perché si tratta di uno degli attaccanti più forti della storia del calcio che ha ancora tanta voglia di stupire anche se non è dato a sapere con quale maglia.

