Povero Inzaghi, se non ci fosse questo super Napoli...

Se non ci fosse il Napoli. Sarebbe una bella lotta, con l'Inter su di giri. Ma il Napoli, purtroppo per tutte le altre sognatrici, c'è, eccome se c'è, ha vinto contro lo Spezia in un ambiente triviale tra cori insultanti la memoria di un defunto, Maradona, e ingiurie a Spalletti, ma tutto questo non ha sfiorato nemmeno la potenza e la prepotenza di quei due là davanti, Kvara e Osimhen, ventiquattro gol la coppia in campionato, quasi la metà della dotazione complessiva della capolista che non ha limiti, non ha flessioni, gioca un buon football e ha la serenità delle grandi squadre. Se non ci fosse questo Napoli, dicevo, l'Inter potrebbe anche pensare di riscattare l'occasione mancata lo scorso campionato, vinto da un Milan che oggi è irriconoscibile per quanto è diventato lento, prevedibile, impaurito, paradossalmente debole in ogni zona del campo e con strambe scelte di Pioli, alle prese con una involuzione ormai manifesta. Di contro la salute dell'Inter è perfetta, fresca, reattiva, capace di cambi di gioco continui, senza mai un pausa, tipo l'edizione Antonio Conte (il Tottenham, con il salentino a casa dopo l'intervento chirurgico, ha battuto la presunzione di Guardiola e del City). Inter solida, al contrario del suo stato finanziario, Inzaghi ha rimesso in piedi un gruppo che sembrava essersi disunito o smarrito, la condizione strepitosa di Lautaro e la sapienza tattica della sua spalla Dzeko hanno fatto dimenticare i guai di Lukaku e anche la partenza di Skriniar che, a differenza del quasi turco Zaniolo, non ha presentato certificato medico ma ha risposto all'appello, segno di un forte gruppo-squadra. Oggi tocca alla Lazio e domani alla Juventus, roba piccola a confronto di quel Napoli che gioca un altro campionato, il suo meraviglioso, in attesa di continuare la stessa avventura in Europa.