Poz e la banda bassotti Italbasket può sorprendere

Si inizia oggi a Tbilisi e Colonia l'europeo di basket che domani ad Assago vedrà l'esordio dell'Italia travestita da farfalla che vorrebbe essere un'ape pungente già nell'esordio alle 21 contro l'Ucraina. Aspettando sabato la prova contro la Grecia di Itoudis e, soprattutto, del grande Giannis Antetokoumpo, origini nigeriane, stella a Milwaukee, una delle favorite insieme alla Serbia di Jokic, anche se in sala scommesse si punta di più sui campioni uscenti della Slovenia guidati da Doncic e la Francia, lasciando la Spagna , tormentata dagli infortuni anche più dell'Italia senza Gallinari, nella terza fascia insieme alla Lituania del figlio di Sabonis.

Gianmarco Pozzecco vede rosa più di chi considera la sua nazionale dei bassotti poco sotto il 4 per cento. Ventiquattro nazioni, 4 gironi da 6, oggi si gioca a Tbilisi e Colonia, domani a Milano e Praga. Le prime 4 di ogni girone andranno poi a Berlino per assegnare i diplomi d'onore.

Settembre per gioie e dolori nei giochi con la palla. La nazionale di basket a testuggine dietro i co-capitani Melli e Datome, fortunatamente, considerando i vizi dello sport italiano, meno favorita di quelle della pallavolo o della pallanuoto. Mascherati questi azzurri di taglia piccola promettono di sorprenderci. Lo aspettiamo dal 2004, argento olimpico, da Parigi 1999, oro europeo.

A Fontecchio, uno che ha fatto pentire persino il Messina che, nei giorni in cui ha mostrato al suo maestro Popovich un'Armani mai considerata così forte, ha ammesso di aver sbagliato lasciandolo andare verso scuole diverse, auguriamo buona fortuna, come a tutta la squadra che dopo Milano, con spalti quasi sempre esauriti, cercherà la felicità sotto il cielo di Berlino come gli azzurri di Lippi che vinsero il mondiale contro ogni pronostico.