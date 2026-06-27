Prezzi alle stelle per l'Inghilterra: con Panama si arriva a 13mila dollari

Da Panama Paper a Panama ticket è un attimo. Inghilterra Panama è un bel affarone. Per la Fifa e i bagarini. Basta controllare sul sito della Fifa alla voce vendita e rivendita dei biglietti per la partita in questione e ci si rende conto che siamo di fronte ad un colossale business sulla pelle dei tifosi. Riassunto, il prezzo del tagliando per il settore principale è di 1650 dollari ma per la rivendita la cifra arriva a 12.650 dollari. Proseguo, seconda categoria 1322.50 dollari con oscillazioni fino a 13.800, più alto del settore vip. Categoria 3, 1207,50 dollari, rivendita a 5748,85; categoria 4, 1.150 dollari, aumento a 3220 dollari. Non è finita, ci sono posti a prezzi più contenuti (!?), 1380 dollari per i popolari, nessun rispetto, anzi una pura speculazione sui portatori di disabilità prezzo 1713 dollari. Ora segnalo che Panama Papers significò la fuga di informazioni e dati privati che provenivano dagli archivi informatici dell'ufficie legale di Mossack Fonseca che si occupava delle società offshore panamensi e di personalità di vari settori, politica, spettacolo, sport. Tutto questo fa da contorno all'impegno della nazionale inglese, alla ricerca di uno spunto, di una vittoria dopo l'esibizione opaca fornita contro il Ghana. Harry Kane e Jude Bellingham sono le due figure attenzionate, la critica inglese non accetterebbe ulteriori rinvii, si tratta di vincere, di giocare un football che non è quello che si pensava con l'arrivo di Tuchel, il tecnico tedesco ha fatto scelte contestate, Phil Foden e Cole Palmer innanzitutto, la genialità lasciata a casa, ora gli viene presentato il conto. Probabile l'impiego dall'inizio di Bukayo Saka che dovrebbe avere risolto i fastidi al tendine, così come viene dato per certa la titolarità di Marcus Rashford sull'out sinistro, al posto di Anthony Gordon che, dopo le prime due partite, ha lasciato molti dubbi. Sono dieci i difensori convocati ma non tutti capaci di leggere bene la fase precisa di retroguardia, per cui James sembra essere la carta giusta.

La partita contro Panama, stasera, andrà in scena in contemporanea con Ghana-Croazia, gli africani hanno gli stessi punti degli inglesi, in caso di sorpresa si potrebbe prevedere che se re Carlo III e la consorte Camilla abbandoneranno il domicilio di Buckingham Palace, i sudditi calciatori dovranno cercarsi un rifugio segreto sull'isola. Dio salvi Tuchel.