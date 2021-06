La profezia di Capello: "Ecco dove può arrivare l'Italia di Mancini"

La nazionale di Roberto Mancini sta continuando a stupire agli Europei e ora per gli azzurri agli ottavi di finale ci sarà l'ostacolo Austria. Gli elogi si stanno sprecando per la nazionale italiana e anche Fabio Capello ai microfoni del Messaggero ha voluto dire la sua: "L'Italia di Mancini mi piace, gioca bene. Anche nell' ultima partita ha messo in campo gli altri e il risultato è stato lo stesso. Sono aspetti importanti per un gruppo, nessuno si sente escluso. Sono tutti dentro la squadra. Mancini capisce i giocatori, li ha saputi scegliere. Ha carisma, ha costruito un bel gruppo. Ha riportato il talento in Nazionale. Davvero grandi complimenti a lui e a tutto il gruppo".

La profezia

Capello si è poi lanciato in una previsione su dove potrà arrivare l'Italia di Mancini: "Può arrivare tra le prime quattro. Poi, se continuano così, chissà, anche più avanti. Me lo auguro". L'ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid ha poi continuato ad incensare la nazionale italiana: "C' è qualità anche nel reparto offensivo. La cosa che abbiamo noi e non hanno gli altri è negli esterni. Tutti i calciatori di fascia, quelli d' attacco e quelli di difesa, sono veloci e bravi tecnicamente, forti nelle due fasi. Questo fa la differenza. L' importanza dell' equilibrio, insomma".

L'opinionista di Sky non è poi così certo che ci siano nazionali migliori rispetto all'Italia: "Più brave della nostra nazionale? Mah, è tutto da vedere. La Germania sta ora riprendendosi e comunque sai che arriva sempre in fondo, la Francia è solidissima, difficile da affrontare, ha forza e qualità" .

Capello è anche stato ct dell'Inghilterra ed ha commentato le prime due uscite della nazionale dei Tre Leoni: " È forte nei giocatori offensivi, a centrocampo ha qualche problema in più che noi non abbiamo. Mi è piaciuta molto nella prima partita, poi ha deluso nella seconda. Ma ci può stare. Più vai avanti e più incontri grandi squadre, che magari sono tecnicamente alla portata dell' Italia, però hanno più esperienza" . Ora sulla strada dell'Italia ci sarà l'Austria e con ogni probabilità il Belgio nei quarti di finale se la nazionale di Martinez avrà la meglio nel suo ottavo di finale in cui deve ancora essere definito l'avversario.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?