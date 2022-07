Prove di coppa America sul Lago di Garda per le barche "volanti"

Il lago di Garda ha ospitato la nona edizione della Foiling Week, una manifestazione con forte profumo di Coppa America, perché accoglie tutto quello che naviga sollevandosi sull'acqua. Inventata da Luca Rizzotti poco dopo l'edizione di San Francisco del massimo trofeo velico è diventata un caposaldo della narrazione della vela ad alto livello per tutto quello che naviga sollevandosi sull'acqua appunto in foiling. In regata c'erano oltre duecento barche volanti delle diverse classi, la più nota al grande pubblico e numerosa con 65 iscritti era il Moth dove si cimentano i grandi campioni della specialità. Poi 58 Wasp, monotipo simile al Moth, diverse classi di catamarani, i Persico 69F, e di contorno molti esperimenti in cerca di fortuna. I politecnici si sono dati battaglia con la SuMoth Challenge: quattro università hanno schierato le loro barche ovviamente sperimentali. In acqua con i Moth c'erano Ruggero Tita oro olimpico a Tokio con il Nacra 17 assieme a Caterina Banti e Paul Goodison, che sarà il timoniere di American Magic nella prossima Coppa America. Ma a terra un superbig con il cappello da coach e padre: Russell Coutts, l'uomo più rappresentativo della Coppa America con le sue cinque vittorie da skipper si dedica infatti al talento del figlio Mathias, sedici anni ma già da podio: terzo dietro l'inglese Dylan Fletcher Scott e il norvegese Nicolai Jacobson . Tra i Wasp ha vinto Ettore Bottacini. Ma Foiling Week non è stata solo regata: 14 diversi forum su come far volare le barche, un festival di film sul foiling durante il quale è stato protagonista il filmato sulla realizzazione di FlyingNikka il diciotto metri naturalmente volante voluto da Roberto Lacorte per partecipare alle regate offshore che tutto il mondo osserva.