Il Psg guarda in casa Lazio: Leonardo vuole Simone Inzaghi e Milinkovic-Savic

Simone Inzaghi sta facendo cose egregie ormai da quattro anni alla Lazio ma in questa stagione sta compiendo un vero e proprio capolavoro dato che sta lottando per lo scudetto con l'Inter di Antonio Conte e la Juventus di Maurizio Sarri. I biancocelesti stanno tenendo testa alla Vecchia Signora che da ben otto anni vince regolarmente il campionato: i biancocelesti sognano di spezzare l'egemonia bianconera e non è così impossibile dato che la squadra di Inzaghi ha solo una competizione a cui pensare.

Lotito ci crede

Simone Inzaghi ha sempre predicato calma, mentre il presidente Claudio Lotito la scorsa settimana ai microfoni del Messaggero ha spiegato: "La più grande soddisfazione della partita di domenica non sono i messaggi e le telefonate, ma la mia entrata negli spogliatoi dopo il 90’: entro e vedo 5 o 6 giocatori arrivare verso di me, piani di adrenalina. Urlavano: visto, presidente, abbiamo fatto quello che hai detto; hai visto presidente, hai visto! Urlavano come matti. E stanno facendo quello che ci siamo detti. Tantissime telefonate, da laziali, ma molti non laziali. La verità è che ci chiedono di rompere il monopolio della Juve, di battere l’Inter. Tifano noi tutti quelli che non tifano Juve e Inter".

Sirene francesi

Inzaghi jr sta facendo molto bene, un po' come il fratello Filippo che dopo aver faticato in Serie A sta letteralmente dominando in Serie B con il Benevento prossimo ad essere promosso nella massima serie, e per questa ragione sta attirando le attenzioni dei più grandi club italiani ed europei. Simone Inzaghi fu anche vicino alla Juventus che scelse poi di puntare tutto su Maurizio Sarri e forse fu un bene sia per lui che per la Lazio dato che questa si sta rivelando la stagione della consacrazione per l'allenatore biancoceleste.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As Inzaghi è finito nel mirino del Psg che a fine anno potrebbe esonerare Thomas Tuchel soprattutto se non riuscirà a portare a casa la Champions League. I francesi hanno perso per 2-1 il match d'andata degli ottavi di finale contro Borussia Dortmund e se non dovesse ribaltare il punteggio si farà dura per lui essere confermato. Secondo il quotidian spagnolo nel mirino di Leonardo sarebbe finito non solo il tecnico della Lazio ma anche due giocatori come Adam Marusic e soprattutto Sergej Milinkovic-Savic che è forse pronto per fare il definitivo salto di qualità in un grande club

