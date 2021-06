Cristiano Ronaldo, spunta lo scambio "folle" della Juve

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Il 36enne attaccante della Juventus attualmente sta solo pensando agli Europei dove si augura di essere assoluto protagonista con il suo Portogallo ma alla fine della rassegna europea dovrà per forza di cose decidere i suo futuro. Restare a Torino con il nuovo allenatore, già conosciuto alla sua prima esperienza in bianconero, tornare al Manchester United a distanza di 12 anni o tentare una nuova esperienza in un campionato mai provato prima come la Ligue 1 e più nello specifico al Psg.

Sliding doors

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, il Psg avrebbe già avviato i contatti con l'entourage dell'attaccante portoghese ottenendo il gradimento da parte del giocatore della Juventus. Se Mbappé sarà ceduto al Real Madrid di Carlo Ancelotti, allora, il club parigino si butterebbe a capofitto sul giocatore bianconero che ha ottenuto anche il gradimento da parte di Neymar che qualche settimana fa si era espresso così in merito: "Voglio giocare con Cristiano Ronaldo. Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano".

Per il Psg sarebbe un buon affare anche perché la Juventus non pretenderebbe più di 30 milioni di euro per non mettere a bilancio una minusvalenza. Inoltre CR7 diventerebbe anche l'uomo immagine per il mondiale in Qatar del 2022 e questo, insieme al marchio Nike, darebbe al calciatore un ulteriore guadagno commerciale.

Con la cessione di Cristiano, la Juventus risparmierebbe 60 milioni di euro lordi e uniti ai 30 milioni di euro del cartellino sarebbe un bell'affare per tutti. A Torino però sarebbero anche disposti a scambiare il lusitano con una vecchia conoscenza dell'Inter e della Serie A: Mauro Icardi che tornerebbe molto volentieri in Italia per "vendicarsi" sportivamente parlando del suo burrascoso passato. Chissà se Massimiliano Allegri vorrà ancora puntare sul lusitano o se preferirà puntare su altri calciatori più giovani e funzionali al progetto Juventus che ha bisogno di un restyling e di un rilancio dopo un anno difficile. Cristiano aspetta sornione e non prende ancora posizione sul suo futuro: di certo non resterà disoccupato nella stagione 2021-2022.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?