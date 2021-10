La punizione della società ai giocatori della Juventus: ecco cosa succederà da domani

La sconfitta rimediata al Bentegodi di Verona ha lasciato il segno dato che la squadra resterà in ritiro da lunedì 1 novembre a sabato 6 novembre, giorno della partita interna contro la Fiorentina con in mezzo la gara di Champions League, sempre in casa, contro lo Zenit San Pietroburgo. La società Juventus ha deciso di usare il pugno duro nei confronti dell'intera rosa per un inizio campionato davvero da incubo.



La profezia di Max

Allegri era stato profetico dato che a margine della sconfitta contro il Verona aveva parlato in questi termini in merito ad un ipotetico ritiro, azione estrema per una società quando le cose non vanno bene: "Sul ritiro vedremo, domani facciamo allenamento, poi vediamo. Ci sono momenti in cui si fa perché deve servire, per riposare, non tanto per punizione. Domani ci ritroveremo e vedremo il da farsi" . La notte ha portato consiglio dato che Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene in accordo con il mister hanno optato per il ritiro. I giocatori della Juventus andranno dunque in ritiro da lunedì a sabato e non potranno più sbagliare per arrivare alla sosta per le nazionali con il morale un po' più alto rispetto a quello delle ultime settimane.