Qualificazioni Euro 2024: ecco com'è andato il sorteggio per l'Italia

Bisogna ancora disputare i mondiali in Qatar 2022 che già è tempo di pensare ai sorteggi di qualificazione di Euro 2024 che si svolgereranno tra marzo e novembre del 2023. L'urna di Francoforte, però, non è stata benevola nei confronti dell'Italia di Roberto Mancini che è stata sorteggiata con Inghilterra, Ucraina, Nord Macedonia e Malta con la nazionale dei Tre Leoni e soprattutto i macedoni incubo ricorrente degli azzurri.

La Russia è stata fin da subito esclusa per le note vicende in terra ucraina con una serie di altri paletti necessari per evitare alcuni accoppiamenti: Armenia-Azerbaigian, Bielorussia-Ucraina, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia ed Erzegovina e Kosovo-Serbia. Le dieci vincitrici dei rispettivi gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati a marzo 2024 attraverso i playoff con semifinali e finali.

Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C), l'Italia di Mancini si giocherà la vittoria finale con Olanda, Spagna e Croazia, a meno che non si siano già qualificate per la fase finale del torneo direttamente dalla fase a gironi dell'Europeo. Se una vincitrice dei gironi della Uefa Nations League delle Leghe A, B e C si è qualificata direttamente per la fase finale (cosa molto probabile), accederà ai playoff la squadra successiva meglio piazzata nella classifica della lega in questione.

Tutti i gironi di qualificazione a Euro 2024:

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldovia

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Liechtenstein

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein