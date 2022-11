L'oro di Napoli: quanto vale Kvaratskhelia, il gioiello che ha stregato tutti

Un colpo di mercato da Oscar. È quello fatto da Aurelio De Laurentiis portando Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. Un gioiello di 21 anni, con le stimmate da fuoriclasse che sta facendo impazzire le difese sia in Serie A che in Champions League.

Le sue continue sterzate mandano in tilt le difese avversarie, sa convergere al tiro, che effettua con entrambi i piedi ma soprattutto con la palla al piede fa sembrare semplice l'impossibile. Un impatto nel calcio che conta come quello del georgiano sembra difficile da ricordare. In 75 giorni e 1.128 minuti giocati ha messo insieme 8 gol (6 in campionato e 2 in Champions) e 8 assist (5 in A e il resto in coppa). Per raggiungere un bottino del genere Higuain ci impiegò 1.723’ e 140 giorni; Cristiano Ronaldo 2.474’ e 168 giorni; Ibrahimovic 3.585’ e 259 giorni; Rafael Leao 3.843’ e 626 giorni. Ma non si tratta solo di numeri: questi dati infatti non comprendono tutte le volte in cui, pur non entrando nel discorso realizzativo, ha provocato situazioni che hanno sbloccato il risultato o lo hanno messo al sicuro.

Ne sa qualcosa Alexander-Arnold, uno dei migliori esterni di difesa al mondo, irriconoscibile nei due confronti tra Liverpool e Napoli. Intanto i complimenti si sprecano a partire dal doppio ex Rafa Benitez. "È già il migliore in Italia" disse l'allenatore spagnolo due mesi fa e il concetto lo ha rafforzato anche alla vigilia del match di Anfield: "È uno dei migliori talenti in Europa e il Napoli è sempre bravo a creare nuovi cicli migliorando rispetto al passato". E dopo la gara di martedì sera anche Jurgen Klopp si è espresso in maniera entusiastica: "Un giocatore che mi esalta, inarrestabile. È difficile da marcare. Mi piace molto!".

La cifra folle per poterlo acquistare

Ovvio che l'interesse su Kvaratskhelia sia già enorme e, secondo l'Evening Standard, Chelsea e Liverpool avrebbero già chiesto informazioni. La cifra da investire, spiega il tabloid britannico, sarebbe di 86 milioni di sterline. Basteranno per convincere Aurelio De Laurentiis? Conoscendo il produttore cinematografico, sicuramente no. Ad ora il Napoli ha blindato Kvara con un contratto quinquennale che scade nel 2027 e una opzione per prolungarlo di un anno ancora. Un accordo che non prevede clausole di rescissione e dunque di fatto rende incedibile il gioiello georgiano che guadagna 1,5 milioni netti oltre ai bonus, per arrivare a circa 2 nella stagione 2026-27.

E quindi quanto vale oggi Kvaratskhelia? Per ora sembra impossibile dirlo. Se nell'estate scorsa per prendere l'uruguaiano Darwin Nunez dal Benfica, il Liverpool ha versato una cifra di oltre 75 milioni, più bonus per arrivare a circa 100, se il Manchester United ha acquistato il brasiliano Antony dall'Ajax per la stessa cifra, è ragionevole pensare che offerte analoghe possano arrivare ben presto anche per lui. Per ora però il Napoli se lo gode e sogna lo scudetto ma soprattutto non ha alcuna intenzione di cederlo.

