Rai, 27 partite, finale e le "Notti Europee"

Che sia un anno diverso, lo dicono perfino i numeri nel titolo. Non tornerebbero i conti, in quell'Euro2020 che prende il via venerdì, ma non c'è poi molto da spiegare: il pallone deve rotolare, lo ha fatto in due stagioni di serie A che definire lunari è poco, e se i gol degli Europei sarebbero dovuti entrare in rete la scorsa estate, beh, lo faranno in questa, con tanto di pubblico ritornato sugli spalti degli stadi. La Rai ha presentato i palinsesti del torneo al quale gli Azzurri parteciperanno quasi da outsider ma armati di entusiasmo e di un ct, Roberto Mancini da Jesi, che piace assai. Metti che poi le cose vadano bene, sarebbe un segno che la vita ricomincia, dalle Alpi a Lampedusa. Lo dice anche il presidente Rai Marcello Foa: «Un'Italia che esce da questo lungo periodo di pandemia ha voglia di divertirsi, e il calcio è sempre motivo di gioia e passione». Solidi motivi per sperare in buon Europeo (oltre che casa Rai, dove il direttore Raisport Auro Bulbarelli si aspetta «almeno dieci milioni di spettatori a partita degli Azzurri») li ha il ct della Nazionale: Mancini, per il momento, al centro del suo attacco preferisce schierare un certo Lapalisse: «Un torneo di questo tipo dice - è un momento che unisce tutta l'Italia, non ci sono tifosi di una o dell'altra squadra: ce ne è una sola».

I diritti esclusivi free-to-air dell'intera manifestazione sono targati Rai: Rai1 e Rai4k (canale 210 della piattaforma Tivùsat) hanno pronte per i telespettatori ben ventisette partite, venti in prima serata, sette nel pomeriggio, con la finale attesa per domenica 11 luglio. Le partite della Nazionale, introdotte dal team guidato da Paola Ferrari (con lei Milena Bartolini, Marco Tardelli e Luca Toni), verranno raccontate da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con i commenti in postazione supplementare dell'ex azzurro Claudio Marchisio e di Enrico Varriale, mentre gli altri incontri del torneo godranno dei commenti delle coppie formate da Luca De Capitani e Manuel Pasqual, Stefano Bizzotto e Katia Serra, Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli, Giacomo Capuano e Bruno Giordano. Sulla rete ammiraglia, la rubrica principe di approfondimento sarà quella di Notti Europee, in onda ogni post-partita, con la conduzione di Marco Lollobrigida e la campionessa italiana di lancio col peso (di origini camerunensi) Danielle Madam, alla sua prima in tv: «Sono molto emozionata, il calcio l'ho sempre seguito con gli amici, sono qui per imparare». Con loro, il Campione del Mondo 1982 Alessandro Altobelli, Domenico Marocchino e altri ospiti. Su Rai2 Dribbling Europei (con Simona Rolandi insieme agli ex campioni Fulvio Collovati e Sebino Nela) offrirà lo spunto quotidiano alle ore 13.30, mentre su Raiplay la novità passa dal gruppo comico The Jackal (Fabio Balsamo, Ciro Priello, Simone Ruzzo e Fru) con Europei a casa The Jackal, ritrovo di amici con partecipazione mista, tra sapientoni del pallone e semplici imboscati festaioli, tradizione domestica italica in occasione dei match degli Azzurri. Tutto l'Europeo minuto per minuto sarà invece la voce degli Europei su Radio1 e Radio1 Sport.