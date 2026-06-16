Le regole, l'alfiere, l'ingegnere e l'amore. Così Lewis ha smesso di sentirsi vecchio

Lewis Hamilton ci ha messo un po', ma alla fine si è ricordato chi fosse. Non gli bastava leggere la frase che ha tatuata sulla schiena, quello Still I Rise che pure lo aveva guidato per tutta a vita. Per rialzarsi, aveva bisogno di altro. Di qualcosa che lo trascinasse fuori dal buco nero dove era sprofondato poco meno di un anno fa in Ungheria quando aveva detto che la Scuderia avrebbe fatto meglio a cercarsi un altro pilota. Aveva bisogno di ritrovare la fiducia. In se stesso, nella macchina, nella squadra.

Un anno fa quando ha cominciato a mandare dossier qualcuno ha storto il naso. Qualcun altro evidentemente gli ha dato retta e ha seguito le sue indicazioni. Una mano importante gliel'ha data il nuovo regolamento che ha rottamato le auto con effetto suolo che dal 2022 al 2025 lo hanno visto sempre in sofferenza (ha vinto solo 2 gare in quattro stagioni). "Mi ero detto, accidenti, forse è vero che quando arrivi a una certa età perdi qualcosa", ha ammesso di aver pensato. Quando ha cominciato a lavorare sul simulatore della SF-26, anche se lui non ha mai amato quel lavoro, ha capito che qualcosa stava cambiando. Ha riacquistato fiducia, ha cominciato a dare indicazioni al team, ha visto che la squadra lo seguiva anche quando ha deciso di mandare in crisi il rapporto con un partner storico come Brembo, scegliendo dischi differenti. Si è calato nella realtà Ferrari con uno spirito differente e la squadra stessa ha cominciato a capire i suoi metodi.

"Lewis ha bisogno di lavorare con un gruppo ristretto e di fidarsi ciecamente. Deve sentire che lavorano con lui per spingerlo a vincere. Lui è l'alfiere e si deve sentire in questa posizione. Altrimenti perde prestazione. A lui piace l'idea di essere l'eroe con tutto il team dietro di lui", raccontava Aldo Costa, uno che lo ha conosciuto bene. È quello che evidentemente prova oggi Lewis, cominciando dal rapporto con Carlo Santi, l'ingegnere di pista, messo lì pro tempore in attesa di Cédric Michel-Grosjean, il francese arrivato dalla McLaren. Con Santi è invece scattato subito il feeling. Ora è un insostituibile del nuovo cerchio magico di Lewis. Da qui è nato il nuovo Hamilton che assomiglia tanto a quello di prima.

Il tutto spruzzato da una situazione sentimentale tranquilla con Kim Kardashian e un amore finalmente ufficializzato. Da Kim a Kimi il passo è breve. Ma quello è un altro discorso e servono nuove conferme per essere certi che la Ferrari possa continuare a farlo sognare. Possibilmente senza abbandonare Leclerc.