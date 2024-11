Retegui bomber in A a caccia del primo acuto europeo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il capocannoniere della Serie A va a caccia del suo primo acuto europeo. Mateo Retegui vuole sfatare stasera a Berna il tabù Champions League, dove è rimasto a secco nelle prime quattro giornate della competizione. Un digiuno fastidioso per il miglior marcatore del nostro campionato che nella Coppa dalle grandi orecchie è stato protagonista in negativo col rigore sbagliato nella sfida poi finita 0-0 contro l'Arsenal.

In trasferta, però, la Dea ha fatto finora bottino pieno, vincendo in casa dello Shakhtar e dello Stoccarda. Adesso Gasperini vuole realizzare il più classico dei «non c'è due senza tre» contro lo Young Boys per entrare tra le magnifiche prime 8, che salteranno il Playoff di sbarramento a febbraio volando dritte agli ottavi di finale della competizione. Ecco perché serve il primo acuto internazionale del Fenicottero italo-argentino. Retegui in Serie A viaggia alla clamorosa media di un gol ogni 69 minuti giocati e con 12 centri in 13 presenze svetta nella classifica cannonieri. Numeri da urlo che hanno già fatto raddoppiare la sua quotazione, attirando le attenzioni delle big del Vecchio Continente (in particolare l'Arsenal che l'ha già fatto visionare dal vivo qualche settimana fa dai propri scout). Se ad agosto sono serviti 22 milioni più 3 di bonus per strapparlo al Genoa, ora il goleador nerazzurro ne vale almeno 45.

Stasera intanto toccherà a Pasalic sostituire lo squalificato Ederson - nel mirino di Liverpool e Manchester United, ma valutato 60 milioni dai Percassi - in mezzo al campo; mentre in attacco spazio a Samardzic e Lookman a sostegno di Retegui.

Non convocato Scalvini (tornato in campo sabato sera a Parma a 174 giorni di distanza dalla rottura del crociato). Una scelta ponderata, considerato che si giocherà su un campo sintetico («che non deve essere un alibi per noi», così Gasp) e che il classe 2003 è reduce da un lungo periodo di inattività.

TV: ore 21, Sky Sport Arena