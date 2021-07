Mourinho ora rivela: ''La finale? So che qualcuno si è rifiutato di tirare..."

''Mi è stato detto che un giocatore inglese avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. Non chiedetemi chi perchè non ve lo dico...'' . Lo ha riferito Josè Mourinho subito dopo la finale degli Europei 2020, Inghilterra-Italia.

Cominciano ad arrivare i primi retroscena sull'incredibile finale di Euro 2020, Inghilterra-Italia. La squadra di Roberto Mancini ha trionfato ai calci di rigore, dopo che i primi 90 minuti si erano conclusi sul risultato di 1-1 con i gol messi a segno da Shaw e Bonucci. L'epilogo ai rigori è più emozionante che mai e alla fine premia gli Azzurri. L'inglese Pickford neutralizza il rigore del Gallo Belotti e il match point fallito da Jorginho. Ancora più decisivo Gigio Donnarumma che ipnotizza i tiratori inglesi Sancho e Saka, che condannano l'Inghilterra alla sconfitta. Tutto dopo il primo errore di Rashford, la cui conclusione si era infranta sul palo.

Proprio a questo proposito, a fine partita Josè Mourinho ha svelato un retroscena secondo cui un calciatore inglese di sarebbe rifiutato di calciare un rigore. Il nuovo tecnico giallorosso ne ha parlato a TalkSport, subito dopo la partita di ieri sera a Wembley: ''Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità. Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato detto al cento per cento che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. Quindi, a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore. Dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese… penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui''.

Concetti ribaditi anche dall'irlandese Roy Keane, che ha commentato su Itv la finale persa dall'Inghilterra. L'ex mediano del Manchester United ha preso di mira soprattutto Sterling e Grealish, dichiarando: "Se sei Sterling o Grealish non puoi stare lì seduto e permettere che un ragazzino vada a tirare il rigore decisivo prima di te. Non puoi. Non puoi sederti e vedere un ragazzino, di 19 anni, timido, che cammina davanti a te senza fare niente quando hai giocato molto più calcio di lui, molte più partite, hai molta più esperienza".

