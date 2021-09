Ribery non molla e riparte da Salerno

Lo aspettano domani a Salerno per le visite mediche di rito, Franck Ribery. Il fuoriclasse francese, rimasto senza squadra dopo il biennio tra luci e ombre alla Fiorentina, riparte dalla provincia e dalla neopromossa. Ha firmato un contratto da 1,5 milioni netti a stagione, si dice dopo aver rifiutato la corte del club turco del Fatih Karagumruk, in cui militano alcuni ex di lusso della Serie A: Viviano, Benatia, Biglia e Borini. Lui che in Turchia peraltro aveva già giocato, nel Galatasaray, e dove aveva conosciuto la moglie Wahiba, abbracciando pure la fede musulmana.

Molto meglio rimanere in Italia, insomma. Dopotutto nei suoi migliori momenti in maglia viola aveva dimostrato di saper ancora fare la differenza quasi da solo; ricordiamo un Milan-Fiorentina 1-3, settembre 2019, in cui portò a scuola tutta la difesa rossonera, passando tra gli avversari come se fosse incorporeo, il suo gol del 3-0 con una finta che mandò gambe all'aria Duarte e Calabria e l'espulsione di Musacchio per fallaccio nei suoi confronti.

Adesso, a 38 anni, questo nuovo capitolo tutto da scrivere e molto interessante per i tifosi neutrali, rapiti dalla tenacia di Ribery nel voler continuare, per la pura passione per il calcio. Quanti come lui avrebbero già mollato il colpo e invece il francese no, dopo aver vinto tutto con il Bayern Monaco, eccolo di nuovo a remare nei bassifondi della Serie A, stella per distacco di una squadra come la Salernitana apparsa tra le più deboli della categoria nelle prime due giornate e ora, invece, con il nuovo asso a disposizione.

Ribery giocherà in coppia là davanti con uno che è agli antipodi per stile e stazza: Simy, il gigante nigeriano tanto sgraziato quanto efficace sottoporta, reduce da un campionato a Crotone da 20 gol. All'Arechi già sognano gli assist di Franck per Simy, separati da 28 centimetri in altezza, una differenza che rende questo duo un culto immediato.