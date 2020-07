Ribery, serata da incubo: ladri in casa mentre era in campo a Parma

Una serata da incubo per Franck Ribery e non per i soliti guai fisici: il fuoriclasse francese della Fiorentina, uscito anzitempo dalla sfida di Parma per un infortunio alla caviglia, al rientro in serata a Firenze ha trovato una brutta sorpresa: i ladri gli hanno svaligiato la casa approfittando della sua assenza.

La gioia per la prima vittoria dalla ripresa del campionato è durata molto poco per Franck Ribery. Un successo importantissimo per la Fiorentina, che grazie ai tre punti conquistati al Tardini si allontanano dalle zone pericolose della classifica. Il campione francese aveva collezionato la sua quarta presenza in altrettante partite post-Covid mettendosi alle spalle dunque l'infortunio alla caviglia che lo aveva tormentato in precedenza costringendolo all'intervento chirurgico e ad un lungo stop dopo l'ottimo avvio di campionato. Come sempre tanta classe al servizio dei compagni prima di un altro infortunio alla caviglia che lo aveva costretto alla metà della ripresa ad abbandonare il campo.

La serata sfortunata purtroppo per Ribery non era finita lì e al ritorno da Parma, il campione francese trovava una brutta sorpresa. La sua abitazione nella provincia di Firenze è stata presa di mira dai ladri che hanno approfittato della sua assenza per mettere a segno il colpo. A scoprire il tutto lo stesso calciatore che ha immediatamente chiamato i carabinieri. L’incursione nella casa che il fuoriclasse francese ha affittato sulla collina di Sant’Andrea a Morgiano, distante qualche chilometro da Grassina, è avvenuta mentre il giocatore era con la squadra e in casa non c’era nessuno. I ladri hanno agito in un momento ancora non meglio precisato, ma compreso tra le 11.30 di sabato e le 1.20 di stamani di lunedì 6 luglio. Per entrare i ladri hanno forzato una porta finestra che dà sul giardino, quindi hanno manomesso il sistema di videosorveglianza. Ribery non aveva attivato l’allarme collegato al 112. Secondo le prime stime hanno portato via due orologi Rolex, un bracciale di Cartier della moglie Wahiba, vari monili in oro e dieci borse di marca. Sul furto stanno indagando i Carabinieri della stazione di Grassina e della Compagnia Oltrarno, ancora impegnati a rintracciare i malviventi.

Una serata da dimenticare dunque per il calciatore viola ma se l'infortunio alla caviglia dagli ultimi aggiornamenti sembra nulla di grave: si proverà l'impossibile per essere a disposizione per la sfida contro il Cagliari, in programma tra due giorni allo stadio Artemio Franchi resta ancora tanta la rabbia per la brutta disavventura.

