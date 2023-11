Rinforzi scudetto

Gennaio in fondo non è poi così lontano. A due mesi esatti dall'apertura del calciomercato invernale sono già iniziate le grandi manovre da parte delle candidate allo scudetto. Le tre grandi storiche del nostro calcio, infatti, sono alla ricerca dei tasselli giusti per rinforzarsi e provare a conquistare il tricolore. Quella messa meglio al momento, al di là del primato in classifica, è proprio l'Inter, la cui rosa appare essere la più completa del campionato. A voler essere pignoli e insaziabili una piccola lacuna ci sarebbe: ai nerazzurri manca, infatti, un grande centravanti come alternativa al duo atomico Lautaro-Thuram. In tal senso il nome di Mehdi Taremi calzerebbe alla perfezione. Non a caso Marotta e Ausilio si sono già mossi per bloccarlo a parametro zero: pronto un triennale da 3 milioni a stagione più bonus per l'iraniano in scadenza col Porto il prossimo 30 giugno. Se Arnautovic però non dovesse dare garanzie soprattutto a livello fisico da qui all'inizio del nuovo anno, allora la dirigenza interista potrebbe sferrare l'assalto al cannoniere classe 1992 con sei mesi d'anticipo.

Intanto in casa nerazzurra procedono spedite le trattative per i rinnovi di Lautaro Martinez (nuovo ingaggio da 7,5 milioni a stagione più bonus, Dimarco (il suo stipendio dovrebbe aumentare a 3,5 milioni più 1 di bonus) e Dumfries (con ritocco degli emolumenti a 4 milioni annui) fino al 2028. Attivissima sul fronte prolungamenti contrattuali anche la Juventus, che nei prossimi giorni conta di definire gli ultimi dettagli per l'allungamento al 2028 di Locatelli, Bremer e Fagioli. La Vecchia Signora è al lavoro per blindare pure Vlahovic e Chiesa, che potrebbero rinnovare fino al 2027. Lavori in corso, anche se la priorità della dirigenza bianconera rimane per gennaio l'acquisto di un centrocampista. Serve un colpo in mezzo al campo per alzare l'asticella e strizzare l'occhio al primo posto. Due i nomi che spiccano sull'agenda del duo Giuntoli-Manna, ovvero il gioiello serbo Lazar Samardzic (Udinese) e il Campione del Mondo Rodrigo De Paul (Atletico Madrid). Riflessioni in corso su quale dei due sia il nome giusto su cui puntare. In favore del classe 2002, oltre alla giovane età, c'è la possibilità di impostare la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione Champions.

Pure il Milan ha le idee chiare: bloccato il terzino sinistro Juan Miranda (Betis), che può arrivare a zero in estate, anche se i rossoneri proveranno ad anticiparne l'arrivo a gennaio offrendo 3 milioni agli andalusi. Pronto un contratto fino al 2028. La caterva di infortuni in difesa impone poi la caccia a un centrale: occhi puntati su Koulierakis (Paok). Davanti il preferito resta David (Lille), difficile possa, però, muoversi a gennaio. Se Jovic continua a stentare, si cercherà un'occasione low-cost per 6 mesi come vice Giroud.