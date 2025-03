Inter, Marotta blinda Inzaghi

Ascolta ora 00:00 00:00

Avanti insieme. Prove di rinnovo tra l'Inter e Simone Inzaghi. Il club nerazzurro in estate è pronto ad allungare il contratto del tecnico piacentino fino al 2027 con ritocco dell'ingaggio.

La conferma è arrivata direttamente dalla voce del presidente interista Beppe Marotta ai microfoni di Sky: «Ci sono tutti i presupposti; perché prosegua con noi. Non è in scadenza, ma comunque è giusto rinnovare al momento adatto. Quello che conta è la simbiosi che si è creata tra lui e la società, questi sono i presupposti per andare lontano. Con Inzaghi siamo cresciuti tutti, stiamo attraversando un ciclo che non è ancora concluso».

Il rinnovo sarebbe giusto premio al grande lavoro effettuato da Simone Inzaghi in questo quadriennio, nel quale sono già stati conquistati 6 trofei che potenzialmente possono aumentare essendo la Beneamata in corsa ancora su tutti i fronti. Guai però a parlare di Triplete come specificato da Marotta: «Di Triplete non parlo sicuramente. Poi il dirigente, lo sportivo in generale, sia esso giocatore, allenatore o tifoso, devono essere ambiziosi. L'ambizione non è sinonimo di arroganza in ambito sportivo, ma è un atto valoriale notevole; perché ti fa dare di più al di là delle tue potenzialità, ovvero in ambito motivazionale. Siamo l'Inter, dobbiamo competere fino alla fine anche con delle pressioni più forti».

Marotta intanto pensa anche al futuro. In tal senso il club nerazzurro lavorerà sul mercato per abbassare l'età media della squadra (la più vecchia della Serie A con 30 anni e 1 mese) e operare all'insegna della sostenibilità.

Tradotto niente spese pazze e largo ai giovani talenti: «Spendere tanto per un giocatore non è possibile e quindi bisogna essere bravi a fare una squadra competitiva - ha ribadito Marotta - raggiungendo la sostenibilità».