La rivincita della radio e Sacchi nel museo

I problemini con lo streaming su app e tablet hanno colpito lo stivale a macchia di leopardo. E visto che l'audience tv è ormai frammentata in piccolissimi pezzetti fra satellite e smart tv, gli intoppi da calcio del nuovo millennio hanno avuto l'effetto di un ritorno retrò al calcio di una volta, come spiega su Twitter il giornalista Ezio D'Orsi: «Però, in fondo, i dirigenti del calcio puntano al rilancio di Tutto il calcio minuto per minuto. Un'idea geniale. «Ho fatto l'abbonamento a Dazn - mi ha detto un amico - per sentirla alla radio!"».

***

Per citare la grande Raffaella Carrà, riguardo Pedro, il tifoso della Lazio stasera si è innamorato seduta stante!». Dario Mastroianni, DAZN.

***

Gol e assist all'esordio per Calhanoglu che manda una cartolina a Milanello: «Facile giocare con compagni che hanno grande qualità».

***

In Bundesliga la prima sfida storica sfida tra due allenatori statunitensi nati, appunto, negli Stati Uniti». Niccolò Omini, Sky Sport 24.

***

A Sky si cerca la corretta pronuncia del calciatore della Roma Abraham. Federica Frola: «Ci ho provato anche io e spero di non aver sbagliato». Mangiante: «Tu non sbagli mai nulla, Federica». Che gentleman.

***

Ivan Zazzaroni su Radio Deejay: «Apre a Fusignano il primo museo dedicato ad Arrigo Sacchi! Cosa ci sarà dentro? Maglie? Trofei?». Sacchi: «Spero non mettano dentro me!».

***

Fabio Caressa stupito dai 115 milioni spesi dal City: «Agli Europei ogni volta che si riscaldava Grealish il pubblico inglese impazziva, poi entrava in campo e la cosa più visibile era il suo cerchietto!».

***

Alessandro Bonan: «Lei ha detto che il mercato le sta sulle scatole, per le proprietà transitiva le stiamo sulle scatole anche io e Di Marzio?». Sarri: «Sì, quando parlate solo di mercato».