Bomba Champions sulla Juventus. ​Ecco chi parte e chi resta. E Cr7...

La Juventus si sta ancora leccando le ferite dopo la brutta eliminazione subita in Champions League per mano del Porto di Sergio Conceincao. I bianconeri sono fuori dall'Europa ma anche in campionato balbettano con dieci punti in meno rispetto all'Inter di Antonio Conte capolista. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, Andrea Agnelli ha confermato Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus anche per il futuro a meno che di clamorosi crolli da qui a fine stagione.

Chi resta

La Juventus in estate ha compiuto acquisti importanti come Dejan Kulusevski, classe 2000, pagato 44 milioni di euro che sarà parte integrante del progetto per il 2021-2022. Con lui anche Federico Chiesa, classe '97, che ha dimostrato ampiamente di valere una grande squadra con gol, assist e prestazioni di livello. Con loro resteranno saldi al loro posto anche Matthijs de Ligt, classe '99, Rodrigo Bentancur, classe '97, ma anche Adrien Rabiot, Arthur (costato 75 milioni di euro) e lo statunitense McKennie resteranno all'ombra della Mole.

In mezzo a tutti questi giovani, però, serve anche un po' di esperienza e in quest'ottica calciatori come Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e Danilo saranno fondamentali per fare da chioccia. Discorso a parte per altri due veterani della Vecchia Signora: Buffon e Chiellini. I due non sanno ancora se continuare o meno anche perché l'età parla chiaro per entrambi, 43 primavere per il portiere di Carrara, quasi 37 e tanti infortuni per l'arcigno difensore.

Chi parte

Federico Bernardeschi e Merih Demiral sono in bilico alla Juventus: entrambi si dovranno guadagnare la riconferma ma non è detto sia così. Secondo Tuttosport, invece, Aaron Ramsey e Alex Sandro saranno due sicuri partenti e con loro rischiano anche Alvaro Morata, il cui oneroso riscatto è a rischio, e anche il giovane Dragusin potrebbe salutare la compagnia anche perché non ha ancora rinnovato il contratto.

Capitolo a parte

Cristiano Ronaldo, ovviamente, merita un capitolo a parte e dal suo futuro dipenderà anche quello di Paulo Dybala che in questa stagione tra covid e infortuni non si è mai visto. CR7 è arrivato nell'estate del 2018 e finora ha pesato a bilancio per oltre 150 milioni di euro solo per l'ingaggio (31 netti a stagione, circa 54 lordi per tre anni). Il suo ingaggio scadrà il 30 giugno del 2022 ma ad oggi è ipotizzabile che le strade si separeranno a fine stagione con il club bianconero che si augura di incassare 50-60 milioni di euro dal suo cartellino e di risparmiare l'ultima annualità del suo oneroso contratto.

Nel futuro del portoghese potrebbe esserci un ritorno allo United ma per ora sono solo voci come quella della MLS, con Miami che pressa per averlo nella sua rosa. Dal futuro del portoghese, come detto, dipende anche quello di Paulo Dybala che potrebbe anche restare per essere messo ancora una volta al centro del progetto ma con altre aspettative. La sensazione è che se dovesse però arrivare un'offerta irrinunciabile il club bianconero la prenderebbe seriamente in considerazione.

