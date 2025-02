Roma, un pari prezioso strappato in 10 con affanno

Ascolta ora 00:00 00:00

La strada per la finale di Bilbao è ancora lunga (mancano oltre tre mesi) e di mezzo potrebbe esserci anche un derby con la Lazio a marzo. Intanto la Roma dovrà provare a sfatare il tabù Porto: se le vittorie dei giallorossi restano solo 3 negli 20 viaggi europei, il pari conquistato nel catino del Do Dragao potrebbe essere importante nell'ottica della doppia sfida. Resta da capire se giovedì all'Olimpico Ranieri (foto) - che prima del match ha salutato il suo ex calciatore a Valencia Zubizarreta, ora ds del Porto - dovrà rinunciare a Dybala, colpito duro sul ginocchio sinistro da Varela e fuori dalla contesa dopo 40 minuti, considerando che non avrà Saelemaekers (diffidato e poi ammonito) e Cristante espulso per un secondo giallo francamente evitabile. Un problema per il tecnico che ha puntato ormai tutto sull'Europa League, allo stato attuale l'unico mezzo possibile per giocarla di nuovo nella prossima stagione (più difficile «salire» in Champions) nonostante la crescita in campionato.

La Roma mantiene il controllo della sfida per oltre un'ora, piace per personalità e aggressività: poca sofferenza, recupero di molte seconde palle e soprattutto il gol di Celik - decimo marcatore diverso degli ultimi dieci gol giallorossi in Europa League - nato dal sostituto di Dybala, il generoso Baldanzi. Ma quando Moura riequilibra la sfida con un tiro «sporcato» proprio da Baldanzi che mette fuori gioco Svilar (fischiatissimo dai tifosi di casa per il suo passato nei nemici del Benfica di Lisbona), il Porto dei giovani inizia un assedio che poteva costare caro alla truppa di Ranieri, ridotta in dieci dal rosso a Cristante.

Il collega Anselmi schiera nel finale quattro attaccanti più un trequartista, la difesa della Roma resiste con grande lucidità nonostante i tanti gialli svetolati dall'incerto arbitro Stieler. Con Ranieri - bravo con i cambi nella gestione del momento critico - che alla fine cerca di calmare gli animi dei suoi giocatori, intenzionati a protestare ancora con il fischietto tedesco.