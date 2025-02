La Roma di Ranieri regala una Joya al calcio tricolore

Ascolta ora 00:00 00:00

La notte della Joya. Due lampi di Dybala in meno di cinque minuti scacciano la paura e sfatano il tabù Porto, che finora aveva sempre eliminato la Roma dai tornei continentali. Così agli ottavi di Europa League (oggi il sorteggio alle 13, Sky) si affaccia l'ipotesi doppio derby con la Lazio o la sfida con l'Athletic Bilbao.

Nella Caporetto italiana delle Coppe ha rischiato di finirci però anche la squadra di Ranieri, che magie dell'argentino a parte, ha sofferto a domare il Porto, compagine più debole dei giallorossi ma che è arrivata all'Olimpico decisa a giocarsi il tutto per tutto. Due scambi veloci con Shomurodov e Koné e due colpi di sinistro siglano la prima doppietta europea dell'argentino da quando gioca nella Roma: l'ultima la segnò in Champions allo Zenit nella stagione conclusiva in casa Juve (era il 2 novembre 2021).

La serata dell'Olimpico non è stata per nulla semplice, complice il pasticcio difensivo che dopo 27 minuti aveva regalato il vantaggio ai lusitani con la bella rovesciata del gigante Samu Omorodion. Sfida in salita ma subito rimessa in sesto dall'uno-due di Dybala (primi gol europei in stagione), tartassato dagli avversari per tutti gli 86 minuti in cui è rimasto in campo. Nemmeno dopo l'espulsione di Eustaquio (brutto fallo a palla lontana su Paredes) la Roma è stata in grado di prendere in mano la gara e chiuderla nonostante le 19 conclusioni. Un suo difetto ormai atavico al quale Ranieri, ieri orfano di Duìovbyk (risentimento all'adduttore) non riesce a porre rimedio. Tanto che il solito Samu Omorodion ha graziato la Roma colpendo un palo dopo un altro svarione difensivo di Ndicka.

La qualificazione a quel punto la blinda il neo entrato Pisilli - primo gol in Coppa - con un tocco vincente sotto porta.

Sospiro di sollievo, con brivido finale per l'autogol di Rensch poco prima del fischio finale, ma pass per gli ottavi meritato per quanto visto nei 180 minuti complessivi. Nota stonata: il giallo di Paredes che diffidato salterà la sfida di andata.