"Perché lui non è stato espulso?". ​Scoppia la bufera sul fallo di CR7

L'intervento killer dell'attaccante del Glasgow Rangers Roofe sul portiere dello Slavia Praga Kolar, ha riportato alla mente il recente fallo di Cristiano Ronaldo sul portiere del Cagliari Alessio Cragno. Con una differenza sostanziale dato che il giocatore della squadra scozzese è stato espulso mentre il fuoriclasse della Juventus è stato solo ammonito dall'arbitro Calvarese con il Var che ha deciso di non intervenire per correggere il direttore di gara indicandogli un altro colore del cartellino. L'estremo difensore dei sardi è rimasto a terra stordito, sanguinante ma ha poi concluso la partita mentre quello dello Slavia Praga è stato costretto ad uscire dal campo in barella dopo aver riportato un brutto trauma cranico.

Social infuocati

I tanti utenti sui social network si sono scatenati nei commenti paragonando il fallo di Roofe su Kolar a quello di CR7 su Cragno: "Andate a vedere perché è stato espulso Roofe dei Rangers e poi discutiamo" , e ancora: "Roofe alla Ronaldo... Ma qui l’arbitro vede da solo e meglio anche del Var" , "Espulso #Roofe dello #slaviapraga per un calcio in faccia al portiere avversario... dove l'ho vista questa cosa ultimamente?" , "Comunque hanno espulso Roofe perché è entrato alla Bruce Lee sul portiere dopo aver toccato il pallone. Per dire" , "n teoria é persino “meno grave” di quello di CR7 su Cragno: Roofe almeno il pallone lo prende (oltre a un paio di molari del portiere)".

C' anche chi ha preso le parti di Cristiano Ronaldo spiegando: "Questa è un gamba alta che rimane alta e infatti prende il portiere in pieno in faccia. Ronaldo prende Cragno in faccia con la punta della scarpa. E, anche se Roofe tocca il pallone, questo qui mi sembra nettamente più pericoloso come fallo rispetto a quello di Ronaldo". Questi due falli hanno catalizzato per diverse ore l'attenzioni di molti utenti su Twitter che si sono così scatenati nei commenti e quasi tutti hanno attaccato la decisione di Calvarese di non espellere il giocatore della Juventus.

Attacco frontale

Non solo tifosi, però, dato che anche due giornalisti come Maurizio Pistocchi e Paolo Ziliani si sono scagliati contro la decisione di Calvarese di non espellere CR7 nel match contro il Cagliari paragonandolo di fatto a quello avvenuto in Europa League:

"In Rangers-Slavia Praga lo scozzese Roofe è stato espulso per questo fallo sul portiere dello Slavia Kolar. Vi ricorda qualcosa?", il commento sibillino di Pistocchi su Twitter:

In Rangers-Slavia Praga lo scozzese Roofe è stato espulso per questo fallo sul portiere dello Slavia Kolar. Vi ricorda qualcosa? #calvarese pic.twitter.com/iNX5yvUntd — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 18, 2021

Ben più pesante il commento di Paolo Ziliani, sempre ficcante e pungente nei confronti della Juventus:

“Cara ⁦@AIA_it⁩ e caro presidente ⁦@ATrentalange⁩, potete per favore intervenire in qualche trasmissione sportiva e spiegare perchè #Ronaldo in serie A è stato ammonito e #Roofe in Europa espulso? Esistono due regolamenti? Grazie”.#19marzo

(retwitta se sei d’accordo) pic.twitter.com/WtbwtJ6hPV — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 19, 2021

