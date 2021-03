Fallo killer di CR7 su Cragno. Poi il gesto che farà discutere

Cristiano Ronaldo è tornato a segnare dopo la notte terribile che ha sancito l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. Il fuoriclasse bianconero ha realizzato una sontuosa tripletta, nel primo tempo, contro il Cagliari di Semplici ma sullo 0-1 in favore della squadra di Andrea Pirlo c'è stato un episodio destinato a far discutere. L'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United ha commesso infatti un intervento pericoloso, con la gamba molto alta, nei confronti del portiere Alessio Cragno che ha avuto la peggio.

Intervento pericoloso

Il portoghese infatti nel tentativo di anticipare Alessio Cragno è intervenuto lo stesso con il piede molto alto colpendo al volto il numero uno dei sardi rimasto stordito a terra con il sangue a scorrere copioso dal mento:

Da CR7 a "CR007 Licenza di Uccidere" è veramente un attimo#CagliariJuventus #Ronaldo pic.twitter.com/HRBaxSfV4p — Tony Trep (@il_trep) March 14, 2021

Sui social gli utenti si sono scatenati sull'intervento ritenuto killer dal 36enne portoghese: "Che il portoghese doveva essere espulso si può dire????" e ancora: "Il mancato rosso a #Ronaldo è oggettivamente incredibile. Penso che la #Juventus avrebbe vinto anche in 10 vs 11 ma la sostanza non cambia. Silenzio del #Var inconcepibile. Dal punto di vista tecnico invece mi aspettavo una grande reazione da CR7" e "Sanchez ha preso il secondo giallo per una simulazione Ibra per un fallo a centro campo lui per questo intervento sul portiere, ha preso un misero giallo. Eh ma siuuuu".

Anche l'ex arbitro Luca Marelli a Tutti Convocati si è espresso sulla mancata espulsione di Cristiano Ronaldo: "Giusto fischiare il rigore per la #Juventus senza sanzione disciplinare per #Cragno. Espulsione per CR7? E' rosso, è la classica fattispecie del grave fallo di gioco. Il suo intervento pur non essendo volontario, rientra nella categoria. Male il VAR".

Esultanza polemica

L'ex attaccante del Real Madrid ha ricevuto diverse critiche in settimana per la sua prestazione da incubo contro il Porto in Champions League con i media italiani ed esteri che non l'hanno affatto risparmiato. L'attaccante della Juventus una volta realizzato il 3-0 ha esultato in maniera polemica andando verso la telecamera portandosi il dito all'orecchio come a dire: "Cosa avete detto?"

Il mondo lo ha dato per finito, lui risponde con 3 gol in 32 minuti e il “Che avete detto?” alla telecamera #CagliariJuve pic.twitter.com/yGBUljD2s6 — Matteo Mosciatti (@matmosciatti11) March 14, 2021

