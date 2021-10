"Sta sul piedistallo", "Ti rode il c...": scintille Rosolino-Pellegrini

Il flirt tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini? Una leggenda metropolitana. Lo ha confessato il nuotatore nell'ultima intervista rilasciata. Ma le parole di Rosolino sulla Divina non si sono limitate a un secco " noooo " e hanno decisamente infastidito la campionessa, che su Instagram ha usato parole di fuoco nei confronti del collega.

A scatenare l'ira di Federica Pellegrini è stata l'intervista rilasciata da Massimiliano Rosolino al Corriere della Sera. Lo sportivo ha parlato della sua vita lontano dalle vasche e del matrimonio con Natalia Titova. Alla domanda su una presunta love story con la Pellegrini, però, Rosolino prima ha negato poi si è lasciato andare ad alcune considerazioni non proprio positive nei confronti della collega: " Sul piano sportivo, nei due anni a Verona, ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già 'principessa', nonostante non avesse vinto ancora nulla ".

Che tra i due non corresse buon sangue era apparso evidente già nel 2013, quando Massimiliano Rosolino aveva dato della maleducata alla nuotatrice per una polemica con la Federnuoto. Oggi, a distanza di tempo, gli attriti tra loro sono ancora forti e le parole dell'ex nuotatore lo confermano. Stoccate che lasciano poco all'immaginazione: " Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità. Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica ".