Rossi, la prima da papà è una sorpresa

Quando ti sei quasi abituato a vederli impantanati in problemi tecnici e risultati che non arrivano, ecco che d'improvviso si accende la lampadina e li trovi davanti. Succede a Pol Espargaro, ex avversario di Marquez ai tempi della Moto2 e oggi suo compagno di squadra nel team ufficiale Honda. Nessun guizzo fino a ieri, ora la pole position a Silverstone. E poi c'è Valentino Rossi, di nuovo in Q2 e in terza fila con un ottavo tempo che lo porta fuori dalle secche in cui si era incagliato, così in difficoltà da essersi rassegnato al ritiro eppure deciso a uscire di scena a testa alta.

In prima fila con Espargaro niente sorprese, ci sono due dei giovani in cerca della definitiva consacrazione: Pecco Bagnaia con la Ducati e Fabio Quartararo, che una volta di più sfoggia la costanza di rendimento necessaria e sufficiente per portare a casa il titolo iridato. La Yamaha punta tutto su di lui, dopo l'uscita di Vinales dalla squadra ufficiale, che doveva avvenire a metà novembre e invece si è consumata con effetto immediato, così che lo spagnolo la prossima settimana salirà sull'Aprilia a Misano per due giorni di test. La Casa italiana, dopo averlo messo sotto contratto per il 2022 (con opzione per il 2023), ha pensato bene di giocare d'anticipo, facendogli provare subito la sua nuova moto. Se mai dovesse andare tutto bene, Vinales potrebbe correre con Aprilia già da settembre, sostituendo Savadori oppure come wild card, visto che Aprilia ne ha a disposizione sei e non ne ha usata ancora neppure una.

A Misano con il Test Team Aprilia non ci sarà invece Andrea Dovizioso, cui va stretto il lavoro di collaudatore svolto in questi mesi. Nel suo futuro sembra proprio esserci la Yamaha del team satellite oggi Petronas e domani chissà (la squadra sarà presentata al GP San Marino Riviera di Rimini), perché l'azienda petrolifera malese ha deciso per il disimpegno. Dunque presto sentiremo parlare di nuovo anche del Dovi. TV: oggi ore 14 (Sky e Dazn, diff. Tv8 alle 16.15).