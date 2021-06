Rossi, prove di resurrezione. "Però mi dicono... ritirati"

Le qualifiche del settimo round del Mondiale 2021 di MotoGP fanno parte dell'album dei ricordi. Un album ricco delle foto di Fabio Quartararo: il francese della Yamaha Factory, leader del campionato, ha suonato la sua quinta sinfonia consecutiva nel time-attack, precedendo le due Ducati dell'australiano Jack Miller e del connazionale Johann Zarco (Team Pramac). Per l'alfiere di Iwata si tratta del 15ma pole in top-class, eguagliato un certo Wayne Rainey nel computo delle p1. In chiave italiana, a tenere alto il vessillo, ci ha pensato Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), il migliore della truppa tricolore con la sua quinta piazza. «Contento della prestazione, penso di aver fatto il massimo. In gara sarà dura battere chi mi precede», le parole del "Morbido".

In chiave tricolore le sorti di Valentino Rossi e di Francesco Bagnaia sono di grande interesse. Valentino ha ottenuto un 11° posto che, visto il recente passato, è grasso che cola. Soddisfazione e orgoglio nelle considerazioni del Dottore: «Oggi è andata molto meglio. Questa mattina abbiamo modificato la moto e ho avuto subito un feeling migliore in inserimento fin dalla FP3. Ho migliorato molto il mio passo e alla fine sono riuscito a entrare in Q2. Ieri avevo preso una strada sbagliata, ma sono cose che capitano. Solo che nel mio caso mi dicono che sono vecchio e mi devo ritirare». Peccato però per la caduta a inizio Q2 (non ha invece passato il Q1 Marquez). Non ci sta Rossi al pensionamento, anche se secondo Motorsport in Yamaha Petronas potrebbero portare avanti un progetto da ufficiale nel 2022 con Morbidelli, ora dotato di una moto con specifica 2019. Deluso, dal canto suo, Bagnaia per il nono posto: «Non ho guidato bene, mi sono innervosito durante la FP4 dove ho faticato un po' e in qualifica questa cosa mi ha condizionato. Devo migliorare. Domani sarà fondamentale la partenza». Per Pecco sarà necessario cambiare lo spartito per limitare i danni al cospetto di un Quartararo possibile vincitore e già avanti in classifica generale di 26 punti.