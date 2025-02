Il Milan torna Felix

Ascolta ora 00:00 00:00

Il botto dell'ultimo giorno di calciomercato invernale porta la firma del Milan, che si assicura il fantasista portoghese Joao Felix dal Chelsea. Un'operazione complessiva da 5,5 milioni tra stipendio lordo del calciatore lusitano per i prossimi quattro mesi (a giugno tornerà ai Blues per il Mondiale per Club) e prestito oneroso. A volerlo fortemente Sergio Conceicao, che cercava una seconda punta di classe da affianca al nuovo bomber rossonero Santiago Gimenez, il cui ingaggio è stato ufficializzato ieri pomeriggio. Il Milan l'ha strappato al Feyenoord per 32 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla futura vendita in favore della squadra di Rotterdam. E non finisce mica qui: il Milan in serata ha perfezionato anche l'acquisto di Sottil dalla Fiorentina. Poche ore prima aveva ceduto al Marsiglia il centrocampista Ismael Bennacer, che sarà sostituto da un elemento più dinamico e muscolare quale Warren Bondo. Il mediano francese approda in rossonero a titolo definitivo per 12 milioni più il prestito del giovane Kevin Zeroli. Per Bondo contratto fino al 2029 da 1,5 milioni annui. Battuta la concorrenza di Fiorentina e Atalanta per il classe 2003.

Saluta, invece, il Diavolo Noah Okafor che si accasa a sorpresa in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto (23,5 milioni) al Napoli. Sarà lo svizzero il regalo last minute per Antonio Conte, che - va detto ad onor del vero - si aspettava un colpo di maggior rilievo per rimpiazzare il partente Khvicha Kvaratskhelia. Gli azzurri si sono persi dietro l'inseguimento durato settimane ad Alejandro Garnacho (Manchester United) e alla fine hanno dovuto ripiegare last minute su una soluzione di emergenza.

La Juve, invece, ha chiuso il suo mercato in entrata con l'arrivo di Lloyd Kelly dal Newcastle. Operazione in prestito con obbligo di rispetto per 22 milioni complessivi al netto di tutti i bonus (non semplici da far maturare); mentre Nicolò Fagioli saluta la Vecchia Signora e riparte dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per 15 milioni. Infine cambia ancora maglia un ex centravanti della nazionale: Andrea Belotti è volato al Benfica in prestito oneroso fino a giugno. Con Fabregas a Como il Gallo aveva trovato poco spazio; mentre niente da fare per Super Mario Balotelli: sfuma la pazza idea del Monza per un clamoroso ritorno di Balo in biancorosso con i contatti proseguiti inutilmente fino all'ultimoper provare a chiudere l'operazione deja-vù. Tripletta Roma con Nelsson (Galatasaray), Gourna-Douath (Salisburgo) e Salah-Edinne (Twente). Il Torino prende Biraghi dalla Fiorentina.

Infine l'Inter si porta avanti col lavoro e piazza già il primo acquisto in vista di giugno: fatta per

l'arrivo del centrocampista croato Sucic dalla Dinamo Zagabria. Operazione da 16 milioni di euro (bonus inclusi); mentre il giovane mediano si legherà ai nerazzurri con un contratto fino al 2030 da 1,5 milioni a stagione.