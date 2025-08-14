Gigio, accuse di mobbing

Pep Guardiola si prepara a mettere le mani sul miglior portiere al mondo: quel Gigio Donnarumma, ormai in rottura col Paris dopo l'esclusione dalla Supercoppa Europea e il botta&risposta infuocato tra il PSG e il suo agente Enzo Raiola, che ha ventilato di possibili strascichi legali, "parliamo di un principio di mobbing, non è lui che vuole andare via ma tutto il contrario..." le sue parole. Boom. Una guerra provocata dal mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. E così ad approfittarne dovrebbe essere proprio il City, che ha pronti 20-30 milioni per accaparrarsi il capitano della nazionale italiana. Peccato che il PSG, provocatoriamente, stia alzando la posta, chiedendone 50 come indennizzo per liberare Gigio. Incredibile ma vero visto che il portiere è stato escluso dal gruppo-squadra transalpino e si allena da giorni da solo. Troppi 50 milioni per il cartellino di un separato in casa e soprattutto in scadenza tra appena 10 mesi. Motivo per cui il Paris dovrà scendere nei prossimi giorni a più miti consigli. Nel frattempo il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha ribadito il pieno sostegno del calcio italiano nei confronti del suo campione principale: "Resta un pilastro della Nazionale".

Intanto Donnarumma ha già dato la sua disponibilità a volare in Premier League. Tra l'altro il matrimonio col City sarebbe stato propiziato da un Cupido speciale: Erling Haaland, grande amico del portiere stabiese e accomunato dall'essere stato uno dei tanti top player lanciati e valorizzati dal compianto Mino Raiola. Niente ritorno in Serie A per Gigio, anche se un paio di settimane fa c'era stato un tentativo di abbordaggio da parte dell'Inter. Marotta e Ausilio avevano incontrato Enzo Raiola per capire i numeri dell'operazione e manifestare il loro interesse ad accaparrarsi l'ex Milan, qualora avesse detto addio al PSG nell'estate 2026 a parametro zero. Niente da fare. Lo scontro degli ultimi giorni ha accelerato la separazione, aprendo la strada alla società dello sceicco Al Mansour. Tanto che ormai i bookmakers bancano ad appena 1,20 il passaggio di Donnarumma al City; mentre la quota relativa ai nerazzurri è pagata 5 volte tanto la cifra giocata. L'affare decollerà non appena Ederson si accaserà al Galatasaray (ha già detto sì ai turchi per un triennale da 7 milioni annui). Volerà in Premier anche il talento più luminoso nostrano emerso nell'ultima stagione, ovvero il diciottenne Giovanni Leoni. Il giovane difensore centrale del Parma aveva stregato tutte le big di A: dall'Inter, che l'ha cercato per mesi, a Milan e Juve, ma alla fine andrà pure lui in Inghilterra. A far saltare il banco ci ha pensato il Liverpool che investirà 35 milioni più il 10% sulla futura vendita per portare il classe 2006 ad Anfield. Potrebbe fare il percorso inverso Hojlund, in uscita dallo United.

Lavori in corso per il ritorno in Italia della punta danese in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto tra i 40 e i 45 milioni. Oggi visite mediche col Diavolo per Athekame (Young Boys) che si aggiunge a De Winter ufficializzato ieri.