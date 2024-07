Il capolavoro di Jude

Ascolta ora 00:00 00:00

Là dove ci sono i campioni è tutto più facile. Bellingham più Kane: 3 minuti per scacciare l'incubo di un'eliminazione, che al confronto la nostra diventava più piccola. Il pareggio ben oltre il 90esimo, il sorpasso in avvio di supplementari. Slovacchia beffata a un passo dalla storia. E dire che proprio gli uomini che hanno salvato l'Europeo dell'Inghilterra e la panchina di Southgate (almeno fino alla prossima partita), erano stati fra i peggiori contro un'ottima Slovacchia, che ha retto finché ha avuto fiato.

Bravo Calzona, il suo doppio lavoro non è stato d'aiuto al Napoli, ma non ha tolto nulla alla squadra di Skriniar e Lobotka. Qui talento ce n'è poco, molto meno che nella Svizzera, ma le idee sono ugualmente buone, il calcio è semplice ma preciso. E c'è gamba, quella che noi non abbiamo avuto. Esaurita quella, Calzona ha alzato il muro: una spizzata di Guéhi su rimessa laterale di Walker lo sbriciola, la successiva spettacolare rovesciata di Bellingham lo frantuma.

Partenza slovacca a cento all'ora, inglesi frastornati: 3 ammoniti in 20 minuti, i falli come unico argine per impedire agli slovacchi di esondare, ma alla fine il gol arriva lo stesso ed è un gioiello collettivo. Palla lunga, Kucka di testa, Strelec bravissimo di piede, Schranz perfetto nell'inserimento e ancora di più nel tiro. Per il 30enne attaccante dello Slavia Praga (non del Real Madrid) è il terzo gol all'Europeo (uno l'ha segnato anche al Milan in Europa League): il gioco, quando c'è, surroga i giocatori.

Southgate balla per l'intero primo tempo: Kane, sempre più regista offensivo, distribuisce palloni che non fanno male. Bellingham non tocca biglia fino al quinto dei 6 minuti di recupero, ma sarà una biglia d'oro. Un giorno per lui sarà d'oro anche un Pallone.

In avvio di ripresa, segna subito Foden, ma è un'illusione, perché il fuorigioco, netto anche a occhio nudo, viene ovviamente segnalato dal Var, e ci mancherebbe. Poco oltre, Strelec ha la palla per chiuderla, ma il suo sinistro da metà campo, su disimpegno errato di Walker e con Pickford ampiamente fuori porta, finisce a lato di pochissimo. Un errore grande, che alla fine costerà carissimo.

Cresce la spinta inglese, nel secondo tempo sono gli slovacchi a sommare calci al loro calcio, pur di difendersi. Kane sbaglia un gol di testa, Rice centra il palo: il destino di Southgate sembra segnato, lui che di questa squadra è ct da 8 anni, che l'ha guidata in 2 Mondiali ed è al secondo Europeo, e non ha quindi nemmeno l'alibi che Spalletti s'è dato. E invece giusto in fondo, il guizzo di Bellingham, che strappa la Slovacchia dal sogno.

Frastornati, i giocatori di Calzona prendono il gol alla prima azione dei supplementari. Piange la Slovacchia, ride l'Inghilterra. La Svizzera dirà se quella di Bellingham e Kane è stata solo una zaccagnata come la nostra contro la Croazia.