S. Siro, la svolta dei club. E c'è l'esempio Old Trafford

Potrebbe essere arrivata la svolta decisiva sulla questione San Siro. Un documento di 300 pagine presentato da Inter e Milan al Comune di Milano contiene il futuro dell'area di San Siro, dove verrà realizzato un nuovo stadio. Del vecchio ne resterà in piedi solo una parte, forse destinata a museo-memoriale. In un comunicato congiunto, l'annuncio da parte delle due società: c'è dunque la proposta per l'acquisizione dello stadio Meazza e delle aree limitrofe, insieme all'ipotesi di fattibilità progettuale «per la realizzazione di uno stadio all'avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità».

Una proposta - sottolineano i club - «elaborata dai migliori professionisti e esperti del settore, frutto della visione strategica delle proprietà dei Club, che pone le basi per l'attuazione di un'opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi». L'obiettivo è completare la procedura di acquisizione entro luglio. «Decisiva la proprietà, lo stadio è un asset fondamentale per il futuro, impianto nuovo nel rispetto dei target moderni, saremo un esempio per tutti. Contribuiremo allo sviluppo di Milano», così Beppe Marotta. Mentre Paolo Scaroni sottolinea: «È stato fondamentale l'impegno concreto di RedBird che sugli stadi ha una esperienza di profilo internazionale»

Annullato così l'incontro previsto per oggi, ora il Comune esaminerà il documento per poi proseguire con la pubblicazione di un bando «rapido di una trentina di giorni, poi la trattativa diretta con le squadre», così il sindaco Sala. A fissare il prezzo è stata, su richiesta del Comune, l'Agenzia delle Entrate secondo cui il Meazza e le aree circostanti valgono 197 milioni di euro. Il progetto dei club, che verrà eventualmente presentato più avanti, prevede la costruzione nell'area attualmente riservata ai parcheggi e una capienza di 71.500 posti. L'investimento sarà di oltre un miliardo con lavori previsti dal 2027 al 2030.

E dall'Inghilterra ecco l'esempio del Manchester United che dirà addio allo storico Old Trafford. Dopo oltre un secolo sarà infatti demolito, al suo posto un nuovo e futuristico impianto da 100mila posti che dovrà diventare - così l'azionista di riferimento Jim Ratcliffe - «quello che è la Tour Eiffel per Parigi».

Sorgerà accanto a quello vecchio «per preservarne l'essenza» e costerà circa 2,4 miliardi di euro, rientrando in un più ampio progetto di riqualificazione. Restano però forti dubbi su come verrà finanziato, dal momento che lo United ha un'esposizione debitoria di oltre un miliardo di euro.