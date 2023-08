Un sabato di trappole e sogni giallorossi

Sabato non eccitante ma con qualche trappola imprevedibile. Per esempio la trasferta della Roma a Verona. Riferiscono dalla capitale un notte bianca tra eccitazioni e progetti per l'arrivo di Lukaku che alla nascita fa anche Romelu, dunque l'uomo del destino che dovrebbe in parte ridurre le paturnie di Mourinho. C'è anche l'iraniano Azmoun, l'eroe della contestazione anti regime iraniano, insomma Roma e la Roma vivono ore belle ma poi c'è la partita contro l'Hellas che ha vinto la prima. Giornata ennesima di voci e sogni sul calcio mercato ma c'è anche un Milan Torino che potrebbe solleticare e sollecitare curiosità, sta bene il Milan di Pioli che ha rivoluzionato i quadri mentre non si può dire lo stesso del club granata il cui presidente tiene la cassa chiusa e vive di propaganda gratuita anche se il popolo torinista vorrebbe altro e non le mezze luci con le quali è costretto, da troppo tempo, a viaggiare. Il tabellone non ha altre proposte di grande richiamo e l'attesa riguarda il turno di domani e lunedì, perché, ad esempio, la Fiorentina che si era ringalluzzita all'esordio le ha buscate con prova mediocre in conference league e affronta un avversario, il Lecce, dalle gambe veloci e la testa fresca dopo la vittoria sulla Lazio e proprio la squadra di Sarri ha già il dovere di rifarsi non soltanto nel risultato ma nella prestazione, il Genoa sembra un ostacolo comodo ma le parole dure e strane di Sarri sui suoi non sono state un segnale intelligente per incominciare la stagione. C'è anche la Juventus già presentata come più bella e più forte che prima dopo una sola partita comunque piacevole nel primo tempo. Il Bologna che ha perso Arnautovic non sembra poter creare pericoli ma, a chiudere il turno, lunedì, si aspetta l'Inter a Cagliari per ribadire le grandi indicazioni del debutto. Siamo all'happy hour di un campionato non meglio identificato che si sveglia improvvisamente per il prestito del Chelsea alla Roma e la designazione, per la gara del Bentegodi, di Doveri Daniele che è un toscano ma della sezione arbitrale di Roma, dunque una svolta epocale che cancella sospetti e insinuazioni. Non ridete troppo.