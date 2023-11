La sagacia di Lukaku e il dibattito di Linus

Visto che la nostra Serie A offre Monza-Udinese o Cagliari-Frosinone, gare dal richiamo planetario, quei furbacchioni della Premier si pappano i soldi dei diritti tv al posto nostro: hanno sconfessato la religiosa scelta di giocare solo sabato e ora mettono cinque partite la domenica pomeriggio. Mica scemi.

***

Er Principe Giannini sul Corsera s'è lamentato: «Sono calvo e non mi riconosce più nessuno». Ma gliel'hanno detto che in Turchia con 3mila euro ti rifanno la chioma? Pure biondo o riccio come i Cugini di Campagna.

***

Su Napoli-Milan il dibattito sul web è stato tra quelli che criticavano Garcia per averla preparata male e chi attaccava Pioli per averla gestita peggio.

***

«Per le uscite in bici è meglio mettere le mutande sotto i pantaloncini o no? Cosa fare per evitare le irritazioni». Dibattito social lanciato da Linus di Radio Deejay, in effetti se ne parla troppo poco.

***

Alla fine di fischietti a San Siro per Lukaku ne sono entrati un sacco e quindi o gli steward sono stati poco attenti nei controlli o i tifosi nerazzurri li hanno nascosti in luoghi irraggiungibili...

***

Sagace tattica di Lukaku per evitare i fischi di San Siro: non ha toccato palla.

***

«Ndicka è un difensore ma è anche una parola molto usata a Roma». Pierluigi Pardo, Inter-Roma su Dazn.

***

Con i Rolling Stones in tribuna e con la loro linguaccia sulla maglia il Barça perde il clásico in casa per la doppietta di Belligham, Stefano Borghi «a Madrid cantano Hey Jude». Dazn.