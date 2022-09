La lite, il dito medio, Sarri scatenato: cos'è successo in panchina

Maurizio Sarri scatenato al termine di Lazio-Verona, terminata 2-0 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Ciro Immobile e Luis Alberto. Il tecnico biancoceleste, infatti, è stato pizzicato dalle telecamere intento a fare il dito medio nei confronti della panchina dei gialloblù.

Ma a chi era indirizzato il gesto? Al direttore sportivo del Verona Marroccu come confermato da Sarri: "Il direttore lo conosco da tanti anni. Ho avuto l’impressione che mi avesse detto di mettermi seduto, allora ho risposto. Poi abbiamo chiarito e abbiamo riso sopra l’episodio. Lui mi aveva detto di stare calmo, non di mettermi seduto".

Andando oltre l'episodio la sua Lazio sta davvero stupendo in questo inizio di stagione con 11 punti messi insieme in 6 partite, a meno uno dall'Inter, a meno due dalla sorprendente Udinese e a soli tre punti dalle tre di testa Atalanta, Milan e Napoli. "I numeri dicevano che dopo l'Europa facciamo fatica, - ha commentato Maurizio Sarri a fine partita -, nello scorso campionato siamo stati condizionati da questo fattore. Per chi gioca le competizioni europee è difficile, per tutti in Italia e in Europa. L'anno scorso noi lo abbiamo avuto come difetto facendo diventare tutto più difficile del normale".

Sarri si è detto poi soddisfatto della vittoria contro un Verona ostico: "Sono soddisfatto perché l'Hellas è difficile da affrontare e non avendo sbloccato il match subito è diventato complicato. Il terreno poi non è degno della città di Roma e ci ha reso le cose ancora più difficili, lo posso dire visto che abbiamo vinto. Con un terreno così abbiamo dovuto cambiare l'impostazione, col portiere era rischioso".

Come sempre una certezza per la Lazio è il bomber Ciro Immobile con Sarri che non vede particolari differenze rispetto alla passata stagione: "Non penso che la differenza con la passata stagione sia molta. Non penso di avere un problema in attacco, ma avere un po' di solidità in più in difesa è la nostra priorità".