Il Sassuolo batte 3-0 il Brescia. Ora la Serie A si ferma fino al 3 aprile

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi vince per 3-0 contro il Brescia di Diego Lopez l'ultimo dei recuperi della 26esima giornata e l'ultima partita del massimo campionato di Serie A, almeno fino a venerdì 3 aprile dopo che il Coni ha richiesto espressamente al governo di interrompere tutte le attività sportive fino a quella data. Domani si attende solo la ratifica di quanto sta già circolando nell'aria da ieri per mettere a riposo lo sport per via del coronavirus. La partita del Mapei Stadium è stata decisa da una doppietta di Francesco Caputo e dal gol di Jeremy Boga che permettono così ai neroverdi di portarsi a quota 32 punti in classifica ma con ancora una gara da recuperare, il Brescia resta invece mestamente all'ultimo posto a quota 16 punti e vede sempre di più materializzarsi lo spettro serie B anche se questa sospensione lascia tutto sospeso.

La cronaca

Nel primo tempo dopo una prima mezz'ora di sostanziale equilibrio è di Balotelli il primo tiro in porta al minuto 35' con un tiro di destro all'angolino ben respinto da Consigli. Sempre Supermario impegna il numero uno del Sassuolo un minuto dopo e sul finire del primo tempo a sorpresa sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Caputo con Defrel che serve il compagnoa che batte Joronen.

Nella ripresa Ferrari coglie la traversa al 48' e al 50' Joronen compie una grande parata. Minuto 61' Caputo riceve palla in profondità da Bourabia e batte ancora Joronen portando sul 2-0 il match. Boga, con un palo, e Locatelli sfiorano il gol del 3-0 che puntualmente arriva al 74' con lo stesso Boga che chiude di fatto la sfida del Mapei Stadium. Finisce 3-0 per il Sassuolo questo ultimo recupero della 26esima giornata di Serie A. Ora il calcio e tutto lo sport si fermerà per 25 giorni almeno.

Il tabellino

Sassuolo: Consigli; Toljan (54' Muldur), Romagna (72' Marlon), G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi (31' Defrel), Djuricic, Boga; Caputo

Brescia: Joronen; Sabelli, Papelli, Chancellor, Martella; Bisoli (66' Skrabb), Dessena, Bjarnason; Zmrhal, Ayé (57' Torregrossa); Balotelli (76' Donnarumma).

Reti: 45' e 61' Caputo (S), 76' Boga (S)

La classifica di Serie A: Juventus 63, Lazio 62, Juventus 60, Inter* 54, Atalanta* 48, Roma, 45, Napoli 39, Milan 36, Verona* e Parma* 35, Bologna 34, Sassuolo* e Cagliari* 32, Fiorentina 30, Udinese 28, e Torino* 27, Sampdoria* 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 16.

*un partita in meno

