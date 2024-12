Sbuca il Milan dalla nebbia

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla nebbia di San Siro sbuca finalmente un Milan attento e disciplinato, reso anche tatticamente più razionale dalla presenza di Musah come terzo centrocampista (identico schieramento di Madrid) e capace di regolare i conti con l'Empoli - un rivale non molto tenero a giudicare dalla classifica e dai precedenti - in meno di 70 minuti con un 3 a 0 che rinvigorisce la classifica non ancora le ambizioni di piazzamento Champions. Perché a questo punto quello che conta è la continuità di risultati. I precedenti in materia raccontano che l'ultima striscia rossonera è ferma al numero tre e nel prossimo turno c'è la mostruosa Atalanta. Nella serata non ci sono né sbavature e nemmeno grandi rischi corsi (al netto di una traversa centrata da Maleh) a dimostrazione forse che se ci sono i requisiti più noti - concentrazione ferrea e attenzione, più posizioni giuste - anche il Milan può riuscire nell'impresa di non prendere gol nonostante abbia cambiato ancora una volta la coppia centrale difensiva.

Se la statistica chiama (ultimo centro in campionato fermo al mese di settembre), Alvaro Morata risponde subito presente e alla seconda occasione utile firma con una girata di gran pregio stilistico il sigillo che consente al Milan di aprire la scatola dell'Empoli. Non è, in questa occasione, l'impronta isolata del capitano di Spagna campione d'Europa ma la conclusione meritoria di una perfetta azione nata sulla riconquista a trequarti (indovinate l'autore: Fofana; risposta esatta) e passata poi da un tiro di Leao deviato.

Con questa caratteristica - pressing utile nella metà campo dell'Empoli - maturano altre occasioni sprecate un po' da Pulisic (egoista in qualche snodo) e un po' da Leao che viene tenuto con le buone o con le cattive dal georgiano Goglichidze (non ammonito dopo una trattenuta vistosa sul portoghese con protesta di Fonseca, ammonito). A furia di costruire azioni d'attacco, il Milan raddoppia prima dell'intervallo con le stesse modalità. Qui c'è il cross di Emerson Royal (gode di qualche libertà) per Reijnders in giravolta esibisce il suo bagaglio tecnico.

L'Empoli mette il naso fuori dalla propria metà campo a inizio della ripresa (sventola di Maleh sulla traversa). A D'Aversa non fa certo difetto il coraggio (dentro anche Esposito) ma nell'occasione il Milan sembra molto più attento di altre volte. E appena si apre qualche varco alle spalle dell'Empoli può scattare come un serramanico la ripartenza rossonera con Fofana che mette in moto Reijnders il cui destro centra l'angolo scoperto di Vasquez.

Per l'olandese con i baffetti alla siciliana è la seconda doppietta dopo quella con il Bruges: meritato il rinnovo contrattuale in preparazione a casa Milan. Sul 3 a 0 Fonseca può anche procedere ai cambi e tirare un sospiro di sollievo perché Fofana, da diffidato, esce pulito e può ripresentarsi la prossima settimana a Bergamo.