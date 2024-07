Scatto Juve: Chiesa alla Roma paga Koopmeiners

Ascolta ora 00:00 00:00

La Juventus, dopo aver annunciato l'acquisto di Di Gregorio dal Monza, si avvicina a Teun Koopmeiners: nelle prossime ore Giuntoli si farà avanti con l'Atalanta per impostare la trattativa, che dovrebbe portare il centrocampista olandese in bianconero. Operazione da 50 milioni da finanziare con la cessione di Federico Chiesa, che non rientra più nei piani della Vecchia Signora. Sull'esterno offensivo c'è in pressing la Roma, pronta a mettere sul piatto circa 20 milioni per portarlo nella Capitale. Restando in tema di attaccanti: il Milan accelera per Morata.

Offerto allo spagnolo un triennale da 5 milioni a stagione per convincerlo a lasciare l'Atletico Madrid. In caso di accordo i rossoneri pagherebbero ai Colchoneros la clausola rescissoria da 12 milioni per strapparlo ai madrileni. Passi avanti importanti del Diavolo per il rinnovo di Maignan fino al 2028 con ingaggio da circa 6 milioni annui, una mossa volta a spazzare via il pressing del Bayern Monaco che vorrebbe il francese. Da un gioiello transalpino all'altro: il prolungamento di Theo Hernandez è ancora in alto mare. Il vice capitano rossonero ha detto no a una ricca offerta proveniente dall'Arabia (60 milioni in tre anni), dove può invece andare Bennacer. Per Theo c'è anche l'interesse da parte del Manchester City di Guardiola.

Il Napoli ingaggia Spinazzola e lavora al rinnovo dì Kvaratskhelia: offerto il prolungamento fino al 2029 con ritocco dell'ingaggio dagli attuali 1,4 a 5,5 milioni a stagione. Sullo sfondo c'è sempre il Psg molto interessato, ma per De Laurentiis è incedibile. Calafiori (Bologna) verso l'Arsenal per 50 milioni. Daniel Maldini torna al Monza dal Milan a titolo definitivo.

A proposito di fantasisti: ufficiale l'approdo di Zaniolo (in foto) all'Atalanta dal Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 60% delle presenze. Il classe 1999, pur di tornare in Italia, si è decurtato l'ingaggio da 3 a 2,5 milioni a stagione. Intanto, Davide Nicola è il nuovo mister del Cagliari.