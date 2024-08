Se la lezione Next Gen vale anche per Morata ko

Ascolta ora 00:00 00:00

Appena è diventata pubblica la notizia dell'insulto muscolare accusato da Morata (prevedibile per uno appena tornato dopo poche ferie dalla finale europea disputata a metà luglio) di modesta entità, sono partite le invocazioni dei social dei tifosi destinati al club rossonero per reclamare un altro acquisto di un centravanti. A parte l'evidente differenza tra il ko subito da Scamacca (fermato per oltre 6 mesi, per questo è arrivato Retegui) e quello di Morata, sfugge ai più una clamorosa realtà ignorata da siti e osservatori con la testa rivolta al passato rappresentata dalle seconde squadre. Basterebbe riavvolgere il nastro del disinvolto successo della Juve - senza metà titolari - sul Como e quello ancora più autorevole dell'Atalanta (all'appello mancavano Scalvini, Scamacca ko e i ribelli Koopmeiners e Lookman) a Lecce per capire a quale serbatoio i due allenatori Thiago Motta e Gasperini hanno fatto ricorso. Si sono rivolti appunto a Juve Next Gen e all'Atalanta under 23 per colmare i vuoti della rosa e così lanciare una bella serie di giovani talenti che sono stati coltivati appunto nel campionato di Lega-Pro al quale, da quest'anno, partecipa anche il Milan Futuro. C'è da chiedersi, dopo aver segnalato che grazie a quella isolata iniziativa voluta da Andrea Agnelli, la Juve ha anche ottenuto un bel po' di milioni da impiegare durante l'attuale sessione di calcio-mercato, come mai il calcio italiano non abbia ancora capito che quella è una delle strade da percorrere. L'Inter, in ritardo per la crisi finanziaria di Zhang, lo farà nella prossima stagione.

Mentre c'è infine da sorridere se, relativamente al Milan, invece di pensare che tra i sostituti di Morata Fonseca può valutare oltre che Jovic anche l'elettricità di Okafor che già col Torino è entrato nel finale e ha lasciato traccia con un gol decisivo, si continuano a reclamare altri acquisti invece di pensare a un eventuale rilancio di Camarda.