Se la Liga vale 5 volte la. A Questa la vera tristezza

Quanto vale il calcio italiano? La finale di supercoppa, al di là del risultato sul campo, ha ribadito la differenza tra la serie A e la federcalcio spagnola. È quest'ultima, infatti, ad avere gestito il torneo di Riad, seguendo l'idea e l'intermediazione di Piqué che ha suggerito la formula delle due semifinali (Valencia e Betis contro Real e Betis) e della finale conclusiva, soluzione respinta dai nostri dirigenti. La federcalcio spagnola ha incassato 40 milioni, quattro di questi sono stati girati a Piqué e alla sua agenzia, 5,1 milioni al Barcellona vittorioso della coppa e 4,1 al Real Madrid. L'accordo tra federcalcio e la Sela (l'impresa pubblica saudita che organizza la competizione e altri eventi sportivi) risale al 2019 e avrà durata decennale, in cambio, come scritto, di 40 milioni annuali. La lega di serie A ha ricevuto 7,5 milioni di euro. Il gap tra Italia e Spagna è evidente, prodotto dalla rilevanza che ha il nostro calcio a livello internazionale, sia per gli scarsi risultati ottenuti dai club nelle competizioni europee, sia per le due clamorose assenze della nazionale nei mondiali in Russia e in Qatar. A questo va aggiunto il potere finanziario dei club italiani, evidenziato dall'ultimno studio di Football Money League che vede 11 società della Premier League tra le 20 squadre top d'Europa, con una divario pesante e 7 nelle prime dieci: il Mancehster City ha ricavi per 731 milioni, il Real Madrid è a 713,8, seguono Liverpool(701,7), Manchester United (688,6), Psg (654,2), Bayern (653,6), Barcellona (638,2),Chelsea /568,3), Tottenham (523), Arsenal (433,5). La Juventus è undicesima con 440, 6 milioni, l'Inter è al quattordicesimo posto con 308, 4 milioni, il Milan al sedicesimo con 264,9 milioni. I numeri sono chiari e spiegano che la superleague, sognata da Agnelli, esiste già e si gioca in Inghilterra, il resto, a parte alcune storiche eccezioni, le due spagnole, i parigini del Qatar e il Barcellona con i soldi dello Stato, è margine, soprattutto per il nostro football. Da Riad nulla di nuovo.