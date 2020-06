Serie A, il Napoli sbanca 2-0 Verona, Spal-Cagliari 0-1 al 94'

Il Napoli di Gennaro Gattuso dà seguito alla vittoria in Coppa Italia e vince anche in campionato espugnando per 1-0 l'ostico campo dell'Hellas Verona di Ivan Juric grazie al gol di Arkadiusz Milik. Il polacco, scelto al centro dell'attacco al posto di Mertens, ha ripagato la fiducia del tecnico calabrese realizzando un gol importante che proietta così gli azzurri a quota 42 punti, a più tre sul Milan e a meno tre dalla Roma che giocherà domani sera contro la Sampdoria. La Champions resta lontana 9 punti con l'Atalanta che dovrà ancora giocare la sua sfida della 27esima giornata, domani sera in casa contro la Lazio di Inzaghi e che potrebbe riportarsi a più dodici sui partenopei in caso di vittoria.

Nell'altro match di serata finisce con un pesante 0-1 la sfida del Mazza di Ferrara tra la Spal di Luigi Di Biagio e il Cagliari di Walter Zenga che ottiene il suo primo successo sulla panchina dei sardi rimediando alla sconfitta subita contro il Verona sabato sera. Questo pareggio proietta così i rossoblù a quota 35 punti, al decimo posto in classifica, mentre la Spal resta al penultimo posto della classifica con un solo punto di vantaggio sul Brescia ultimo e a meno 7 dal Lecce terzultimo che ieri sera ha perso il suo match della 27esima giornata contro il Milan di Pioli. Alle 21:45 Genoa-Parma e Torino-Udinese completeranno questo martedì ricco di Serie A mentre domani sera Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria completeranno definitivamente il turno.

Verona-Napoli 0-2 (Milik, Lozano)

La cronaca della partita

Quindici minuti di sostanziale equilibro con il Napoli pericoloso al 17' con Zielinski con una girata da rapace d'area di rigore: para benissimo Silvestri. Verre si divora il vantaggio al 22' appoggiando la sfera fuori di petto da ottima posizione a porta sguarnita. Al 29' Di Carmine va al tiro: Ospina sventa la minaccia. Minuto 38' gli azzurri passano in vantaggio con Milik che di testa bate Silvestri su assist di Politano: dormiente la difesa veronese nella circostanza. L'ultima azione è dei padroni di casa con Miguel Veloso che spara in porta di prima intenzione: Ospina la mette in angolo.

Nella ripresa Allan mette paura al Verona ma il portiere ci mette una pezza e al 53' è ancora Veloso a chiamare in causa Ospina che risponde presente. Minuto 60' il Verona pareggia con Faraoni che di testa batte Ospina su assist di Zaccagni. L'arbitro va però a rivedere le immagini richiamato dal Var per un presunto tocco di mano di Zaccagni e non convalida il gol al Verona. Maksimovic salva tutto al 76' sulla conclusione di Pazzini con i padroni di casa che spingono fino all'ultimo alla ricerca del pareggio ma senza fortuna. Al 90', invece, arriva il 2-0 degli azzurri con Lozano che da pochi centimetri spinge in rete la sfera sul bel corner battuto da Ghoulam. Lozano al 92' fallisce il 3-0 e la doppietta personale.

Il tabellino

Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat (84' Stepinski), Lazovic (84' Dimarco); Verre (77' Pessina), Zaccagni (70' Salcedo); Di Carmine (70' Pazzini)

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (67' Ghoulam); Zielinski, Demme (73' Lobotka), Allan (67' Fabian Ruiz); Politano (84' Lozano), Milik (73' Mertens), Insigne.

Reti: 38' Milik (N), 90' Lozano (N)

Spal-Cagliari 0-1 (Simeone)

La cronaca della partita

Partita a ritmi lenti con la prima occasione che avviene da calcio d'angolo con Vicari che tenta il gol di tacco alla Mancini non trovando però la porta. Letica compie un miracolo al 29' sulla botta di Rog che su punizione stava per portare in vantaggio i sardi. La sfida non decolla e l'ultima vera occasione da rete è quella di Strefezza che su sponda di Petagna in pieno recupero del primo tempo non riesce a trovare la porta.

Nella ripresa ci prova Cionek al 47' ma Olsen blocca in due tempi mentre al 49' Pellegrini mette i brividi a Letica con un un tiro che sibila fuori di poco alla sinistra del portiere classe '97. Il grande caldo condiziona la sfida del Paolo Mazza di Ferrara con le due squadre che non riescono quasi mai a procacciarsi occasioni da rete per portare a casa i tre punti fino all'84' quando il grande ex Cerri ha la grande occasione per segnare con Olsen che si supera alzando la saracinesca: poi Petagna la spara fuori. Gol sbagliato, gol subito al minuto 94' con Simeone che segna un gol pesantissimo di testa su assist di Joao Pedro.

Il tabellino

Spal: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala (62' Reca); Castro (55' Missiroli), Valdifiori, Valoti (63' Fares); Strefezza (79' Cerri), Petagna, D'Alessandro (55' Dabo)

Cagliari: Olsen, Pisacane (72' Ragatzu), Walukiewicz, Klavan; Mattiello (72' Cacciatore), Nandez, Rog, Ionita (65' Birsa), Pellegrini (65' Lykogiannis); Joao Pedro; Simeone

Reti: 94' Simeone (C)

La classifica di serie A

Juventus 66, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 42, Milan 39, Verona 38, Parma 36, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Fiorentina 31, Udinese e Torino 28, Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 17.



Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?