"In Seria A si vince senza coppe". E ora è bufera La Russa-Boniek

Ignazio La Russa, vice presidente del Senato, è un grande tifoso dell'Inter e ai microfoni del Corriere dello Sport ha voluto rispondere a Zibi Boniek che proprio alle colonne del quotidiano romano aveva dichiarato: "In Italia vince chi resta senza coppe". Questo messaggio era ovviamente indirizzato alla squadra di Antonio Conte che una volta uscita dalla Champions League ha iniziato a macinare risultati su risultati con la bellezza di 17 vittorie messe in fila nelle ultime 20 partite disputate in Serie A.

La risposta al vetriolo

"Ieri in prima pagina sul Corriere dello Sport, Zibì Boniek assecondando una vulgata che da quando l’Inter è in testa al campionato ha preso corpo fino ad essere elevata a certezza, afferma che 'in Italia vince chi resta senza coppe'" , inizia così l'intervento dell'ex ministro della difesa nel governo Berlusconi IV. "Questa opinione rispettabile ma che suona forse involontariamente giustificativa per la posizione attuale della Juventus e delle altre che, mentre scrivo, hanno avuto solo un turno in più di coppe dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions", il commento di La Russa in riferimento a quanto affermato dall'ex calciatore di Roma e Juventus.

La stoccata alla Signora

"La verità è che le coppe c’entrano poco con i passi falsi della Juve che ha una rosa infinita. All’Inter, semmai, è pesato più delle altre concorrenti al titolo non aver potuto fare la normale preparazione precampionato dopo la ravvicinata finale di Europa League" , l'appunta del politico al pensiero di Boniek. "La stessa Juve, quando oltre alla rosa super, ha avuto “super” anche squadra, gioco e allenatore esperto, ha sfiorato due volte in finale la vittoria della Champions dopo aver trionfato in campionato", la chiosa sulla Juventus.

L'affondo finale

La Russa ha poi spostato l'attenzione sull'Inter di Conte facendo un parallelo con la passata stagione: "Tornando all’Inter, proprio lo scorso anno è arrivata ad un passo dalla coppa Europea superando in campionato le avversarie senza coppe riuscendo ad arrivare vicinissimo alla super Juve di Sarri, Ronaldo e Dybala. Morale: da interista convinto e forse un po’ fazioso, non ci sto alla tesi di Boniek (e non solo!) secondo cui l’Inter è in testa perché (purtroppo!) è stata eliminata dalle coppe".